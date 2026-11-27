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アル・カーディシーヤがアル・ナスルとの大一番を前に、ロシュン・サウジリーグの首位に立った。首都のもう一つの雄、アル・ヒラルの試合結果が待たれる。

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ロシュン・サウジリーグ第13節が金曜日に行われ、アル・カーディシーヤはダンマームのアル・イテファクのホームスタジアムでアル・ファイハを迎え、2-0で勝利した。

試合は最初の70分間スコアレスのまま推移し、アル・ファイハのゴールをこじ開けられないアル・カーディシーヤは取りこぼしの危機に立たされていた。

しかし71分、サウジアラビア人ウイングのトゥルキ・アル・アンマールがペナルティエリアの手前でボールを受けると、右足で力強いシュートをネットに突き刺し、アル・ファイハの粘りを打ち破った。

さらに88分には、右サイドバックのムハンマド・アブ・アル・シャマトが同じ角度から同じような形で、ペナルティエリアの手前から左足でシュートを放ち、アル・カーディシーヤの2点目をアル・ファイハのゴールに叩き込んだ。

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アル・カーディシーヤにとっては、ロシュン・サウジリーグで2連勝となった。今季2敗目は、10月23日に行われた第11節のアル・ヒラル戦で、2-3で敗れていた。

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この勝利でアル・カーディシーヤは勝ち点を31に伸ばし、暫定ながらサウジリーグ首位に浮上した。消化試合が2つ少ないアル・ヒラルとの差は1ポイントだ。

アル・カーディシーヤは今季のロシュン・サウジリーグで13試合を戦い、10勝1分2敗。敗れたのはアル・ヒラル戦とアル・イテハド戦の2試合である。

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アル・ヒラルは、翌土曜日にダンマームで行われる第13節でアル・イテファクとのアウェイ戦に勝利すれば、再び首位に返り咲く可能性がある。

また、アル・ナスルも土曜日にブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで行われる第13節のアル・ハズム戦に勝利すれば、アル・カーディシーヤと勝ち点で並ぶことになる。

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そうなれば次節は白熱の一戦となる。アル・ナスルは翌週金曜日、首都リヤドのアル・アウワル・パークで行われる第14節でアル・カーディシーヤと対戦する。

アル・カーディシーヤ戦は、アル・ナスルのサポーターにとって悪夢のようなカードだ。昨季のロシュン・サウジリーグでは、アル・カーディシーヤがホームとアウェイの両試合でアル・ナスルに勝利している。もっとも、アル・ナスルはその後、7年ぶりのリーグ優勝を果たした。

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一方、敗れたアル・ファイハは勝ち点11のままで、ロシュン・サウジリーグ13位にとどまっている。13試合を戦って2勝5分6敗と、白星はわずか2つにとどまる。

今季はサウジ1部リーグへの降格を回避する争いが激しさを増しているだけに、アル・ファイハは今後の試合で立て直しを図る必要がある。