サウジアラビアの元サッカー選手ファハド・アル・ハリフィ氏は、2026年W杯スペイン戦で0－4と大敗した同国代表について、ゲオルギオス・ドニス監督を「チームを20年前に戻した」と強く批判した。

サウジアラビア代表はグループリーグ第2戦でスペインに0-4で敗れた。

テレビ局「アル・サウディヤ」の番組「ドゥリーナ・ギール」でハリフィ氏は「選手にも責任はあるが、最大の要因ではない。技術スタッフや運営陣に大きな責任がある」と語った。

親善試合とスペイン戦で戦術を変えたことで選手に不安を与えたと指摘し、「戦術変更は理にかなっていない」と語った。

問題は選手数を増やしたり深く下がって守備に徹したりすることではない。4-4-2でも4-3-3でも、自分たちのスタイルでプレーしていれば前半3失点はなかった。7バックでも20分で3失点したのだ。

この戦術とプレーは20年前と同じだ。90分間自陣に押し込まれ、同じミスを繰り返した」と語った。

さらに「大会12～15日前に湾岸諸国から招いた監督にワールドカップを任せるのがプロフェッショナルなのか」と疑問を投げかけた。

さらに「サウジアラビアサッカー連盟は監督を頻繁に交代させ、選手の90％はサッカー文化や能力が不足している。帰化選手の導入も遅れ、才能不足に苦しんでいる」と続けた。

さらに「これはワールドカップ史上、サウジアラビア代表最悪の試合だった。スペイン代表は練習や親善試合のように戦った」と結んだ。