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アル・ヒラルとサウジアラビア代表の元GKモハメド・アル・デアイエ氏が、宿敵アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドに脱帽した。ロナウドがキャリア通算1000ゴールに近づいていると認めている。

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アル・デアイエ氏は番組『ドゥリーナ・ゲイル』で「ロナウドはキャリア通算1000ゴールに到達できるようになった」と語った。

番組の司会を務めるサウジアラビアのメディア関係者ハーリド・アル・シュナイフ氏は、アル・ヒラルのレジェンドである同氏をからかい、昨季の発言を持ち出した。アル・デアイエ氏は当時、ロナウドの1000ゴール到達には否定的な見方を示していた。

これについてアル・デアイエ氏は「クリスティアーノ（ロナウド）の周りでプレーするジョアン・フェリックスやサディオ・マネといったプレーメーカーを見れば、彼らがロナウドに得点できる状況を作っているのが分かる。カタールのアル・サッド戦で取り消されたゴールの場面でも、アンジェロは自分で決めるよりも彼へのパスを選んだほどだ」とコメントした。

さらに「クリスティアーノ・ロナウドは（1000ゴールを）達成できると思う。アル・ナスルがこのレベルを維持すれば、次の冬の移籍市場の前にこの偉業に到達するかもしれない」と続けた。

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そして「以前の発言を撤回するのは、ロナウドが対戦するチームのせいだ。AFCチャンピオンズリーグエリートに出場していなければ、これだけのゴールは決めていなかっただろう。アジアのチームはどこもレベルが低い」と締めくくった。

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アル・デアイエ氏の発言は、 アル・ナスルがこの日（火曜日）、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークでアル・サッドを迎え、2-1で勝利した 試合の後に出たものだ。この一戦はAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節として行われた。

ロナウドはアル・サッド戦でアル・ナスルの先制点を記録した。12分にペナルティエリア内で倒されて自らPKを獲得すると、13分にこれを自ら蹴り、GKメシャール・バルシャムの右へ力強く沈めた。

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このPKでロナウドはキャリア通算987ゴール目に到達し、サッカー史上初の1000ゴール達成まで残りわずか13ゴールとなった。

またこのゴールで、今季開幕からアル・ナスルで続いていたPKの呪いも断ち切った。

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ロナウドは先週金曜日、宿敵アル・アハリとの前回のクラシコでPKを失敗していた。サウジ・プロリーグ第9節の延期分として行われたこの試合は、1-3で敗れている。

データ会社「オプタ」によると、ロナウドは今季のサウジ・プロリーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。それ以前には、10月20日のネオム戦（1-0で勝利）でもGKマルチン・ブウカを相手にPKを失敗していた。

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この2本は、ロナウドが昨季のサウジ・プロリーグで失敗したPKの総数と同じだ。昨季は8本中6本を成功させていた。

さらに、2023年1月にマンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除してアル・ナスルに加入して以来、サウジ・プロリーグで2本連続でPKを失敗したのは今回が初めてだった。

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ロナウドがサウジ・プロリーグで最後にPKを決めたのは、4月3日のアル・ナジュマ戦（5-2で勝利）までさかのぼる。その後、AFCチャンピオンズリーグエリートの舞台で再びPKを成功させた。

このゴールはロナウドにとって歴史的なものとなり、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・ナスルの歴代最多得点者に躍り出た。

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ロナウドはこの大会でアル・ナスルでの通算17ゴール目を記録し、同クラブで大会通算16ゴールを挙げていたモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを上回った。