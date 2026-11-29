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アル・ヒラルのレジェンドGKモハメド・アル・デアイエが、古巣の今シーズンのタイトル争いについて力強い発言をした。アル・ヒラルが出場するすべての大会で優勝し、シーズンを終えられると強い自信を示している。

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アル・デアイエはアル・ヒラルの将来に楽観的な見方を示すだけでなく、さらに踏み込んで、国内タイトルとアジアのタイトルの獲得を「保証する」と断言した。根拠に挙げたのはチームが持つ力と、イングランド人のオリー・ワトキンスをはじめとするスター選手たちの存在だ。

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番組『ドゥリーナ・ゲイル』に出演したアル・デアイエは、自らの予想に絶対の自信をのぞかせた。ユーモラスな言い回しで持論を強調し、今シーズンのアル・ヒラルの目標をどこに置くべきかをめぐって反響を呼んでいる。

元アル・ヒラルの守護神は「アル・ヒラルはすべてのタイトルを獲る。偉大なチームだからだ。ポケットにメガネが入っていることを保証できるのと同じように、視聴者の皆さんにそれを保証する」と語った。

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リーグ、カップ、エリート：アル・デアイエが描く3冠

アル・デアイエは、アル・ヒラルが獲得すると予想する大会を具体的に挙げた。チームはロシュン・サウジリーグの優勝争いにとどまらず、国内とアジアのタイトルを同時に手にする力を持っているという。

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さらに「アル・ヒラルはサウジリーグ、キングスカップ、AFCチャンピオンズリーグエリートを制するだろう」と続けた。今シーズンは複数の大会を戦うなかで、チームに高い目標を設定した形だ。

アル・デアイエの発言は、アル・ヒラルがリーグ戦で好スタートを切っているだけに特に注目を集める。チームは勝ち点33でロシュン・サウジリーグの首位に立ち、アル・カーディシーヤとアル・ナスルに2ポイント差をつけている。ただし、優勝争いは依然として複数のクラブによる混戦が続いている。

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ワトキンスも楽観の理由のひとつ

アル・デアイエはアル・ヒラルの複数のスター選手の活躍に触れ、なかでもイングランド人FWオリー・ワトキンスの名を特に挙げた。違いを生み出し、チームの目標達成を後押しできる存在のひとりだと見ている。

アル・ヒラルのレジェンドの発言からは、現在のメンバーへの信頼の大きさがうかがえる。一方で、チームはこうした予想を実際のタイトルに結びつけるという大きな課題を突きつけられたことにもなる。リーグ、キングスカップ、AFCチャンピオンズリーグエリートを争うには、シーズン終盤までチームとしての安定を保ち、結果を出し続けることが求められるからだ。