アル・ヒラルとサウジアラビア代表の元GKムハンマド・アル・ダエイは、今回のW杯に優れたGKがいないと語った。

テレビ局「アル＝サウディヤ」の番組『ドゥリーナ・ギール』で「以前も言ったが、今回のワールドカップには優れたゴールキーパーがいない。X（旧Twitter）では批判されたが、この数字が証拠だ」と語った。

彼が指摘するのは、今大会でペナルティエリア外から34ゴールが生まれたこと。これは2010年大会の27ゴールを上回る新記録だ。

例として、月曜日のラウンド32で日本を2-1で破ったブラジル戦で、アリソン・ベッカーがペナルティエリア外からのシュートを止められなかった場面を挙げ、その責任はGKにあると指摘した。

同氏は「遠距離シュートなら、失点はGKの責任だ。まずゴールラインまで下がりすぎだった。まず前に出て、それから反応すべきだった」と説明した。

さらに「ボールも軽く、FIFAが得点数を増やすために採用した特殊な仕様だ。試合前や試合中にピッチに水を撒くなど外的要因もあり、ゴールキーパーの仕事を難しくしている」と付け加えた。

一方で、今大会ではモロッコのヤシン・ブノやエジプトのムスタファ・シューベイルなど、活躍するGKもいる。