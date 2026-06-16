サウジアラビアの元サッカー選手フセイン・アブドゥルガニー氏は、2026年ワールドカップの残りを率いるチュニジア代表新監督にフランス人のエルヴェ・レナール氏が就任した人事について批判した。

チュニジアサッカー協会は、スウェーデンに1－5で敗れたことを受け解任されたサブリ・レムシの後任として、レナール氏を「カルタゴの鷲」のテクニカルディレクターに、2026年ワールドカップの戦いが終わるまで任命すると発表した。

アブドゥルガニー氏は、レナール氏がチュニジア代表の最適解ではないと指摘し、グループステージ残り2試合という短期間だからこそ現地監督を起用すべきだと主張した。

アブドゥルガニー氏はMBC1の番組「ナディーナ」で「レナールがチュニジアサッカーをどこまで理解しているか不明だ。大会真っ最中の就任なら、国内監督の方が良かった」と語った。

論理的に考えれば、技術より精神面への影響が大きい。1～2日で戦術は変わらないが、その衝撃が選手に良い刺激になる可能性はある」と続けた。

一方、サウジアラビアのレジェンド、サミ・アル・ジャベール氏は「レナールはチュニジアではなくサウジアラビアのビザで米国へ行ったのだ」と皮肉った。

レナールは2026年W杯でサウジアラビア代表を率いる予定だったが、大会2ヶ月前に解任され、代わりにギリシャのゲオルギオス・ドニス氏が就任した。