動画：アル・ジャバー氏「ワールドカップでアラブ諸国は健闘、モロッコのみ例外」

サウジアラビアのレジェンド、サミ・アル・ジャバー氏は、2026年ワールドカップでアラブ勢は健闘すると予測するも、モロッコ代表は例外だと指摘した。

本日木曜日、メキシコ対南アフリカで幕を開ける2026年大会には48チームが出場し、うち8チームがアラブ勢として初出場する。

アル・ジャバー氏はMBC1の番組「ナディーナ」で「技術の差はもはや大きくない。強豪国のスターも本調子ではないため、どのアラブ代表にもチャンスがある」と語った。

また「中東勢は大きな挑戦に直面しているが、気候という要素がすべてのチームに有利に働く」と続けた。

また、大きな期待が掛かっていないこともプレッシャー軽減につながると述べ、2022年大会で高目標を掲げたモロッコを除けば、他は32強進出だけで満足できる状況だと説明した。

さらに「私はアラブ諸国の代表チームについて非常に楽観的だ。なぜなら、サッカーにおいて代表チーム間の実力差は、かつてほど大きくなくなっているからだ。たとえベスト32に進めなくても、グループステージで十分に戦える」と結んだ。

なお、モロッコ代表は2022年大会で準決勝に進出し、アラブ・アフリカ勢として初の4強入りを果たしたが、フランスとクロアチアに敗れ4位だった。