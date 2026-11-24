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サウジアラビアのアル・カーディシーヤがAFCチャンピオンズリーグエリートで好調を維持している。UAEのシャバブ・アル・アハリに大勝し、同じサウジアラビア勢のアル・ヒラルから西地区2位の座を奪った。

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アル・カーディシーヤは火曜日、ドバイのラシード・スタジアムで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、ホームのシャバブ・アル・アハリを5-1で下した。

先制点を挙げたのはメキシコ人FWフリアン・キニョネスだった。3分、ペナルティエリア外から強烈なシュートを放つと、シャバブ・アル・アハリのGKが止めにいったものの、ボールは手に当たってゴールネットを揺らした。

キニョネスはそのわずか10分後、13分にも自ら追加点を奪う。オランダ人MFティジャニ・ラインデルスからシャバブ・アル・アハリのゴール前でパスを受け、見事にネットへ流し込んだ。

61分にはラインデルスが自ら3点目をマークする。ペナルティエリアの境目でボールを受け、力強いグラウンダーのシュートでUAEのチームのGKの逆を突き、ゴールネットを揺らした。

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シャバブ・アル・アハリはその10分後、71分に1点を返す。ベルギー人GKクーン・カステールスが守るゴールの前でボールを受けたマテウザンが、これを決めた。

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しかしアル・カーディシーヤはわずか6分後に突き放す。ティジャニ・ラインデルスがシャバブ・アル・アハリのゴール前で見事なパスを受け、これを確実に決めて自身2点目、チーム4点目を記録した。

試合終了4分前の86分には、アブドゥッラー・アル・サーレムが右サイドからシャバブ・アル・アハリのゴールに完全に抜け出し、サウジアラビアのチームに5点目をもたらした。

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この大勝は、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・カーディシーヤの出場史上2番目に大きな勝利となった。最大の勝利は前節のカタールのアル・ガラファ戦での5-0の完封勝利である。

この勝利でサウジアラビアのチームは勝ち点を11に伸ばし、西地区2位に浮上した。首位のUAEのアル・アインとは勝ち点2差で、3位に後退した同じサウジアラビア勢のアル・ヒラル、そして4位のイランのエステグラルを勝ち点1上回っている。

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アル・カーディシーヤは今季のAFCチャンピオンズリーグエリート西地区で、現在首位に立つアル・アインとともに、いまだ無敗を維持している唯一のチームとなっている。

一方のシャバブ・アル・アハリは、今大会で2連敗となった。前節の第4節ではアル・ヒラルに0-2で敗れていた。

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この敗戦により、UAEのチームは勝ち点9にとどまり、西地区5位につけている。第5節は、サウジアラビアのアル・ナスルとカタールのアル・サッドの一戦を残している。