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サウジアラビアのアル・イテハドが、AFCチャンピオンズリーグ・エリートで本来の姿を取り戻した。2026年11月23日（月）夜に行われた大会第5節でウズベキスタンのパフタコールと対戦し、2-0で大きな勝利を収めた。前節でUAEのアル・アインに大敗して以来続いていた失望ムードに、これで終止符を打った。

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サウジアラビアのアル・イテハドが、AFCチャンピオンズリーグ・エリートで本来の姿を取り戻した。2026年11月23日（月）夜に行われた大会第5節でウズベキスタンのパフタコールと対戦し、2-0で大きな勝利を収めた。前節でUAEのアル・アインに大敗して以来続いていた失望ムードに、これで終止符を打った。

アル・イテハドは、サポーターとの関係修復と信頼回復を目指してこの一戦に臨んだ。前節はアル・アインに1-4で痛恨の敗戦を喫し、デンマーク人指揮官イェンス・フィシング監督は大きな重圧にさらされていた。西地区の順位表でチームの立場が悪化しており、ノックアウトステージ進出をめぐる計算を複雑にしないためにも、勝ち点の獲得が強く求められていた。

アル・イテハドは、試合の主導権をすぐに先制点へとつなげた。7分、ウサム・アワールが起点となった攻撃から、マルワン・アル・サハフィがヒールでボールを流す。これを受けたサウジアラビア人SBムハンナド・アル・シャンキーティが強烈なシュートをネットに突き刺し、ホームチームが早々にリードを奪った。

アル・イテハドはこの先制点を足がかりに追加点を狙った。15分にはアワールが2点目に迫ったが、シュートはクロスバーに阻まれた。その後もマルワン・アル・サハフィがパフタコールの守備陣を脅かし続け、相手はGKウラジーミル・ナザロフのセーブで危機をしのいだ。一方、前半終了までにはGKプレドラグ・ライコビッチも再三の好守でチームのリードを守る必要があった。

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後半に入ると、アル・イテハドがウズベキスタンのチームに新たな一撃を見舞う。47分、ムフタール・アリのシュートがGKから見て左のポストに当たって跳ね返ったところをジョルジュ・イレニケナがダイレクトで押し込み、2点目を挙げた。これでアル・イテハドは余裕のあるリードを手にした。

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2点目を奪った後、アル・イテハドは落ち着いて試合を運び、リードを守り切った。パフタコールは反撃を試みたものの点差を縮めることはできず、試合はサウジアラビアのチームが2-0で勝利した。アル・イテハドは大陸の舞台で再び白星をつかんだ。

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アル・アイン戦のショックから軌道修正

この結果は、アル・イテハドにとって大きな意味を持つ。今季の大陸大会で最悪とも言える試合の直後に手にした勝利だったからだ。第4節ではUAEのアル・アインに1-4で敗れ、当時は勝ち点4で10位に後退した。大会での望みをつなぐには、次の試合での勝利が求められていた。

アル・アイン戦の敗戦で、イェンス・フィシング監督は批判と重圧にさらされた。それでも監督は結果の全責任を負うと表明し、チームが痛手となるミスを犯したこと、そして疲労に加え、相手に比べて準備期間が短かったことが選手のコンディションに影響したと指摘した。さらに、チームの成長には段階的な取り組みが必要であり、即効性のある解決策や即座の変更で済むものではないと強調した。

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パフタコール戦の勝利は、指揮官にひと息つく機会を与えるとともに、アル・イテハドが大陸の舞台でのつまずきを乗り越えられることを示した。チームはよりまとまりのある姿を見せ、立ち上がりと後半開始直後にゴールを挙げ、最後まで無失点を貫いた。

AFCチャンピオンズリーグ・エリートにおけるアル・イテハドの現状

試合後の順位表によると、アル・イテハドは5試合を終えて勝ち点を7に伸ばし、リーグステージ2勝目を挙げた。戦績は2勝1分け2敗となり、西地区の8位につけている。

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この勝利は突破争いにおいて重要な一歩だが、アル・イテハドの立場が確定したわけではない。ラウンド16進出チームの座を確保し、大会の正念場で複雑な計算に巻き込まれるのを避けるためには、今後の試合でも勝ち点を積み重ねていく必要がある。

この勝利でチームの雰囲気にはいくらか落ち着きが戻ったが、フィシング監督が直面する課題は、アル・アイン戦の敗戦を乗り越えることだけではない。アル・イテハドはこのレベルを維持し、大陸の舞台での本来の姿を取り戻さなければならない。そうでなければ、パフタコール戦での白星復帰も一時的な反発に終わりかねない。