動画：アル・イテハドのスター、ロナウドの「スパイ行為」について初めて語る

ポルトガル人コンビ、アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドとアル・イテハドのスター、ダニーロ・ペレイラの間で起きたユーモラスな出来事から数日後、後者が両者の間で何があったのか、そして「ドン」が名門クラブの監督の指示を盗み見ることができたのかについて語った。

先週土曜、サウジ・ロシュン・プロリーグ第5節でアル・イテハドがアル・ナスルに2－1で勝利した試合中、ロナウドはペレイラに近づき、彼の後ろに立って、アル・イテハドのコーチングスタッフが戦術的な調整を行うために送った紙を一緒に読もうとした。アル・ナスルのスターがしたこの行為は、試合後、特にアル・アラミー（アル・ナスル）の敗戦のあと、大きな嘲笑の波を巻き起こした。

そして昨日火曜、第6節でアル・イテハドがアル・ファイハに同じスコアで勝利したあと、ペレイラがこの件について初めてコメントした。

アル・イテハドの選手はまず、アル・ファイハ戦についてアッリヤーディーヤ紙にこう語った。「決して簡単な試合ではなかった。（アル・ナスル戦のあと）回復のための時間はわずか2日しかなかったが、我々はこの試合に勝つためにここに来た」。

そして彼とロナウドの間で起きたことについては、こう語った。「彼は私の後ろにいて、実際に紙に書かれていたことを読んだ。でも問題はない。あれは単に戦術に関することだったからね」。

アル・イテハドは連勝を続け、勝ち点14で3位に浮上した。首位アル・ヒラルおよび2位アル・カディシーヤに勝ち点1差で迫っている。

あわせて読みたい：迷える監督とストリート守備、アル・アハリのサポーターはシーズンの壊滅的なスタートに嘆く

あわせて読みたい：マレスカがブアディの出来に驚愕、「ハーランドやディアスからは予想していたが」

