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サウジアラビアのメディア関係者が、アル・アハリがオランダ人のマリノ・プシッチ監督を近く解任することを示唆していると指摘し、波紋を呼んでいる。

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アル・アハリは明日の土曜日、ロシュン・サウジリーグ第13節でアル・タアーウンをジッダのアル・インマ・スタジアムに迎える。

アル・アハリは昨日の木曜日、公式「X」アカウントで、プシッチ監督が本日金曜日の午後にクラブの会見場で行う試合前記者会見の日時を告知するデザイン画像を投稿した。

サウジアラビアのメディア関係者アブドゥルラフマン・アル・フマイディ氏は、「MBC 1」の番組『ナーディナ』で、このデザイン画像の奇妙な点を指摘した。画像にプシッチ監督の写真がなく、画像に添えられた投稿にも監督の名前が記されていなかったという。

アル・フマイディ氏は、アル・アハリが過去に記者会見の日時を告知した投稿をいくつか紹介した。それらにはプシッチ監督の写真が通常通り掲載されており、同氏はこの変化を、今後数時間以内に解任が行われる可能性を示す兆候だと捉えた。

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こうした憶測が浮上したのは、最近のチーム成績の低迷を受けて、アル・アハリのサポーターがオランダ人指揮官に怒りをぶつけているさなかのことだ。

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アル・アハリのサポーターは、現在の不振を受けて、オランダ人指揮官の解任を求めるSNS上のキャンペーン「プシッチ退任は我々の要求」を大々的に展開していた。

このキャンペーンは、ロシュン・サウジリーグ第12節でアル・アハリがアル・シャバブに1-6で大敗したことで、一層激しさを増した。

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しかし、先週金曜日にジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分で、アル・アハリがアル・ナスルを3-1で下すと、批判はいったん沈静化した。

ところが、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、アル・アハリがカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫すると、怒りが再燃した。

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一部では、アル・アハリ首脳陣がアル・ナスルとのクラシコを前にプシッチ監督の解任を望んでいたと報じられたが、クラブが直面する財政難と、オランダ人指揮官の契約に盛り込まれた高額の違約金がそれを阻んだという。

プシッチ監督は去る8月にアル・アハリの監督に就任した。ニューカッスル・ユナイテッドを率いるために突如退任したドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレの後任だった。

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ジッダのクラブを率いて以降、プシッチ監督は18試合を指揮し、11勝2分け5敗の成績を残している。

アル・アハリはサウジリーグで8勝4敗の勝ち点24で4位につけており、首位のアル・ヒラルとは6ポイント差となっている。

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ロシュン・リーグ以外では、アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で2勝2分け1敗の勝ち点8を獲得し、7位に位置している。

国王杯では、アル・アハリはラウンド32でアル・アンワールを2-1で下して勝ち上がった。ラウンド16では、来る1月11日（月）にメディナのプリンス・モハメド・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムでアル・ウラと対戦する予定だ。