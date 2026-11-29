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アイヴァン・トニーがアル・タアーウン戦で挙げたゴールだけが、アル・アハリの勝利後に注目を集めたわけではない。1月の移籍市場の開幕が近づき、自身の将来を巡る報道が増えるなか、このイングランド人FWは再び移籍話の中心に立たされている。

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トニーは土曜日の夜に行われたロシュン・サウジリーグ第13節のアル・タアーウン戦で2ゴール1アシストを記録し、アル・アハリを3-1の勝利に導いた。先制したのはアル・タアーウンで、39分にネディム・バイラミがゴールを決めたが、トニーが前半アディショナルタイム2分に同点弾を挙げ、アル・アハリを試合に引き戻した。72分にはこのイングランド人FWがPKで勝ち越しゴールを決め、89分にはトニーのアシストからマテウス・ゴンサウヴェスがチーム3点目を奪った。

試合後、トニーは自身の将来を巡る噂に振り回されることを拒み、番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に対して次のように語った。「言われていることは事実ではない。僕はアル・アハリの選手でしかないし、そこに集中している。1月に僕がどこにいるかについて、外からいろいろな雑音が聞こえてきたけど、僕はここにいて、アル・アハリでプレーし続ける。何を言われても僕には関係ない。僕はサッカー選手で、ピッチの中でやることだけに集中している」

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チームを率いるボシッチ監督に対するサポーターの怒りについて、トニーは「それは監督に対するファンの意見だ。彼らが感じているフラストレーションは理解できる。僕たちがやるべきことは、ピッチで集中し、ベストを尽くし続けることだ」と語った。

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このメッセージは、高い得点率と違いを生み出す能力を誇る30歳のストライカーがイングランドへ復帰する可能性を巡り、憶測が強まるなかで発せられた。

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トニーの獲得が噂される主なクラブの一つがマンチェスター・ユナイテッドで、1月に完全移籍の財政負担を負う代わりに、後に買い取りが可能な条項付きのレンタル移籍でオファーを出す可能性があると報じられている。

このイングランド人FWと関連付けられるクラブには、アーセナル、チェルシー、トッテナム・ホットスパー、ニューカッスル・ユナイテッドも名を連ねる。中でもニューカッスルは、アル・アハリでトニーを指導したマティアス・ヤイスレが監督を務めていることから、特に注目を集めている。このドイツ人指揮官は以前からトニーの能力を称賛しているが、獲得に動いているかどうかは明言していない。

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もっとも、これらの報道は現時点では関心や憶測の域を出ていない。トニーはアル・アハリと2028年6月まで契約を結んでおり、獲得を狙ういかなる動きに対してもクラブ側が優位な立場にある。とりわけシーズン途中での退団は、容易な決断ではない。

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トニーは今季のロシュン・サウジリーグでの得点を15に伸ばし、得点ランキングで2位に7ゴール差をつけて首位を独走している。アル・アハリは勝ち点を27に伸ばして4位につけ、一方のアル・タアーウンは勝ち点5のまま、最下位から2番目の17位に沈んでいる。

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