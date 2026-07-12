2026年W杯準々決勝のアルゼンチン対スイス戦で、スイスFWエンポロが退場した判定をビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入して下したことが、アルゼンチンへの「優遇」かどうか議論になっている。 ポルトガル人主審ジョアン・ペーニェイロは、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスに出したイエローカードをキャンセルし、インボロに再提示した。72分、1－1の同点でインボロが退場となった。

エンボロは涙を流しながらカンザスシティのピッチを去り、チームメイトに囲まれた。その姿は、退場の衝撃を雄弁に語っていた。

騒動の始まりは69分。ビニェイロ主審はエンポロへのファウルでパレデスにイエローカードを提示したが、VARが「カードの対象選手が間違っている」と介入。主審はモニターで映像を確認した。

映像を確認したビネイロ主審は、パレディスの警告を取り消し、インボロに2枚目のイエローカードを提示した。 これによりスイスは10人での戦いを余儀なくされた。

なぜVARが介入したのか？

このVARの突然の介入は、その判断の真意に疑問を投げかける。2枚目の警告は通常VARの対象外であり、退場勧告もできないからだ。

ただし、今回の介入理由は「選手誤認」だった。カードが誤って提示されたため、審判は映像を確認し、正しい選手に再提示できる。国際ルールではVARの介入は4ケースに限られる。 ゴール判定、PK判定、即時レッドカード、選手識別誤り。

善意か、規則の適用か？

判定自体は規則上は妥当に見えるが、 しかし、同点の重要局面での介入だったため、アルゼンチンへの「忖度」ではないかという疑念も広がった。パレデスは警告を免れ、インボロは退場という結果になった。

つまり、 もしペニェイロがパレデスにイエローカードを提示していなければ、VARの介入はなかっただろう。しかし誤ったカード提示によりインポロの退場が覆され、試合の流れは大きく変わり、マカリストとンドウィのゴールでアルゼンチンが勝利した。