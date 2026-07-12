動画：「アルファー」がスイス選手を退場させ、アルゼンチンのスターを救う。忖度か、規則の適用か？

2026年W杯準々決勝のアルゼンチン対スイス戦で、スイスFWエンボロが退場した判定をVARが介入して下したことで、「アルゼンチンへの優遇か」と議論が起きている。 ポルトガル人主審ジョアン・ペーニェイロは、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスに出したイエローカードを取消し、代わりにインボロに提示した。このため72分、1－1の同点でインボロが退場となった。

エンボロは涙を流しながらカンザスシティのピッチを去り、チームメイトに慰められていた。この場面は、退場したスイス人選手が受けた衝撃の大きさを物語っていた。

騒動の始まりは69分。ビニェイロ主審はエンポロへのファウルでパレデスにイエローカードを提示したが、VARが「カードの対象選手が間違っている」と介入。主審はモニターで映像を確認した。

映像を確認したビネイロ主審は、パレディスの警告を取り消し、インボロに2枚目のイエローカードを提示した。 これによりスイスは10人での戦いを余儀なくされた。

なぜVARが介入したのか？

このVARの突然の介入は、その判断の妥当性を疑問視している。2枚目の警告は通常VARの対象外であり、退場勧告もできないからだ。

ただし、VARの介入理由は「選手誤認」だった。カードが別の選手に提示されたため、審判は映像を確認し、正しい選手に再提示できる。国際ルールでVARが介入できるのは、以下の4つの場合のみと規定されている： ゴール判定、PK判定、一発退場、選手識別誤り。

善意の介入か、規則の適用か？

判定自体は規則上は妥当に見えるが、 しかし、そのタイミングと状況から、アルゼンチンへの「忖度」ではないかとの疑念も広がった。試合が同点で推移する重要な局面であり、パレデスは警告を免れ、インボロは退場という代償を払ったからだ。

つまり、 もしペニェイロがパレデスにイエローカードを提示していなければ、VARの介入はなかっただろう。しかし誤ったカード提示によりインポロの退場が覆され、試合の流れは大きく変わり、マクアリスターとンドウイのゴールでアルゼンチンが勝利した。