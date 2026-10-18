「アルチーボVAR」は、ラ・リーガ第9節のレアル・マドリード対セビージャ戦で、レアル・マドリードのトルコ代表アルダ・ギュレルとセビージャのペケ・フェルナンデスの間で起きた物議を醸すシーンについて、新たな詳細を明らかにした。この場面では、ヒジによる一撃を受けたとして、アンダルシアのクラブの選手たちがレアル・マドリードの選手の退場を要求していた。

「アルチーボVAR」の説明によると、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)ルームは2分20秒にわたって利用可能なすべてのカメラアングルを確認したものの、ギュレルのヒジが相手選手に当たった接触点と一撃の強さを明確に示す映像が存在しなかったため、この事象に介入することができなかった。これにより、決定的な形での判断が下せなかったという。

問題の場面は24分にさかのぼる。ある攻撃の際、ペケ・フェルナンデスがギュレルのユニフォームを引っ張り、その後トルコ代表の選手が相手にヒジによる一撃を見舞い、ペケが地面に倒れ込んだ。このシーンにセビージャの選手たちは抗議し、レッドカードの提示を求めた。

ビデオ技術による確認が行われたにもかかわらず、主審はギュレルにレッドカードを提示せず、イエローカードも与えられなかった。VARルームが介入できるのは、選手がレッドカードに値する場合のみであるためだ。

さらに論争が激しさを増したのは、この一件からわずか5分後の29分に、ギュレルがレアル・マドリードの先制点を決めたことだ。これによりこの場面の重要性は一層高まり、あのプレーが退場に値するものだったのか、そして審判の判定が試合の流れにどのような影響を与えたのかをめぐる疑問が広がっている。