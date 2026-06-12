アルジェリア代表チームはカンザス州ローレンスで厳重警備を敷いたが、2026年W杯の秘密は守れなかった。

代表団がマスコミやファンから隠していたものを、米テレビ局のドローンが暴露。ドローンは練習場の上空を飛行し、秘密にされるはずだった映像を放送したため、ワールドカップ開幕を数日後に控えて新たな危機が勃発した。

アルジェリア代表は米国到着後、練習を完全非公開とし、公式代表団以外による撮影を禁じていた。ボリビアとの最終テストマッチも無観客・無中継で実施された。

しかし、その対策もテクノロジーには無力だった。ABC系列KMBC 9がドローンで上空から生中継し、戦術指導の模様が配信された。アルジェリアサッカー連盟に近い筋はこれを「プライバシーの重大な侵害」と批判した。

スペイン紙「AS」によると、アルジェリアの怒りは空撮映像だけにとどまらない。ボリビア代表のオスカル・ビジェガス監督は「非公開決定はアルジェリア側によるもの」と強調した。 「これは彼らの決定であり、我々の決定ではない。我々はそれを尊重する。ワールドカップに出場するのは彼らだからだ」と語り、試合はアルジェリアの4-0の勝利で幕を閉じた。

アルジェリアサッカー連盟関係者は「戦術隠し」を否定し、セキュリティ上の理由だと説明した。

さらにボリビア代表GKカルロス・ランビがTyC Sportsのインタビューで「アルジェリアはプレスが苦手で、堅い守備からカウンターに頼っている」と戦術を暴露。

結果として、KMBC 9の空撮とランビのコメントで、アルジェリアの戦術はペトコビッチの想定以上に露呈した。