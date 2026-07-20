動画：アルゼンチンのスター選手がトランプ氏に痛烈な一撃！

スペイン代表がアルゼンチンを1－0で破り優勝した2026年W杯の表彰式に、ドナルド・トランプ米大統領が出席。この件はSNSで物議を醸した。アルゼンチンのDFクリスティアン・ロメロがトランプ氏を無視したためだ。 一方、スペイン代表主将ロドリはFIFAのインファンティーノ会長に、優勝記念写真からトランプ大統領を外すよう求めた。

ソーシャルメディアに投稿された動画には、トロフィー授与のため会場に駆けつけたトランプ大統領の横を、アルゼンチンのDFクリスティアン・ロメロが挨拶も握手もせずに通り過ぎる様子が映っていた。この仕草は大きな反響を呼び、明確な政治的メッセージと見なされた。

通常、授賞式後に要人は退席するが、トランプ氏はスペイン代表にトロフィーが渡った後も選手たちの横に留まり、記念撮影にも参加した。

大会MVPのスペイン主将ロドリは、歴史的瞬間をチームとスタッフだけで共有したいとインファンティーノ会長に伝え、トランプ氏を脇へ退けるよう要請したという。

この要請にもかかわらず、トランプ大統領はスペイン代表「ラ・ロハ」との記念写真に写り込み、SNSでは批判が噴出した。多くの人が、表彰式での彼の存在はスポーツを政治利用する試みだと見た。

2025年1月に2期目の大統領としてホワイトハウスに復帰したトランプ氏は、米加墨共同開催のW杯決勝に自ら出席し、自国の役割を強調しようとした。