【動画】アルジェリア、オーストリアと引き分けベスト32進出

アルジェリアとオーストリアは日曜未明の試合を3－3で引き分け、ベスト32進出を決めた。ロスタイムに2得点が入り、3位通過を狙っていたイランの夢は消えた。

最終節の結果、アルゼンチンがグループ首位、オーストリアが2位で突破し、スペインと対戦する。アルジェリアは3位の上位チームとして進出し、スイスと対戦する。

両チームは勝ち点3で並び、引き分けでもベスト32進出が確定する状況だった。

オーストリアは28分、マルコ・アルナウトヴィッチが初シュートを枠に収め先制した。

37歳のFWはデビッド・アラバの絶妙なロングパスに完璧なタイミングで走り出し、トラップは乱れたものの、アルジェリアGKオサマ・ベン・ブートが躊躇した隙にネットへ突き刺した。

前半終了間際にはファリス・シュアイビのシュートがポストを叩いたが、直後にラフィク・ベルガリが同点弾をマークした。





同点弾は、マフレズがゴールラインで粘り、ベルガリがDF3人をかわして上隅に突き刺した。GKシュラーガーには防ぎようがなく、ベルガリは代表2ゴール目をマークした。

55分にはコンラッド・ライマーのヘディング落としからマルセル・サビッツァーが再びネットを揺らし、オーストリアが再逆転した。 走り込んだサビッツァーへバックパス。サビッツァーは18mからワンタッチで決め、代表27ゴール目を記録した。

しかしその喜びは短かった。5分後、アルジェリアが再び同点に追いつく。

フサム・アワールが左サイドを突破し、フリーのマフレズへバックパス。キャプテンのマフレズが体をひねって放ったシュートは、GKシュラーガーの届かない上隅に突き刺さった。

アディショナルタイムにはマフレズが勝ち越し弾を決めたと思われたが、直後にオーストリアが反撃。96分、途中出場のサシャ・カラジッチがヘディングで同点弾を叩き込んだ。 投入直後の活躍だった。