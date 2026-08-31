動画：「アルジェリア戦の激闘は今も記憶に残っている」、ラグラギ「好むと好まざるとにかかわらず、私はアフリカ王者だ！」

モロッコ代表の前監督であるワリド・レグラギは、2025年アフリカ・ネーションズカップの決勝でセネガルに敗れたにもかかわらず、自らをアフリカ王者だと考えていると強調した。同時に、選手としてモロッコ代表で経験した最も印象深い思い出のひとつとして、2004年大会の準々決勝でアルジェリアと対戦したときのことを振り返った。

レグラギは、「アシール」プラットフォームで配信された「ポッドキャスト・マガーリブ」への出演の中で、モロッコ代表は大陸王者に輝くためにできる限りのことをやり尽くしたと語り、決勝の終盤にPKを獲得したことは、チームがタイトル獲得に極めて近づいていた証拠だと考えていると述べた。

彼はこう説明した。「監督としての私にとって、タイトルを勝ち取るためにすべてをやり尽くした」。そして「私にとって、好むと好まざるとにかかわらず、私はアフリカ王者だ」と付け加え、大会でモロッコ代表が見せたパフォーマンスは戴冠に値するに十分だったという確信を示した。

アフリカ決勝をめぐる騒動

モロッコは、自国で開催された2025年アフリカ・ネーションズカップの決勝でセネガルに0対1で敗れた。試合後、セネガル代表の選手たちがモロッコへのPK判定に抗議し、その後ピッチを去ったことで騒動が拡大した。

その後の展開として、アフリカサッカー連盟はセネガルが試合を放棄したとみなす決定を下し、タイトルをモロッコに与えた。セネガル側はこの決定を拒否し、これを不服として国際スポーツ仲裁裁判所に提訴したため、この大会の王者が誰かはピッチの外で法的な争いの対象となり続けている。

レグラギはこの騒動についてコメントし、法的手続きの結果を待つことを望むと強調しつつも、モロッコ代表が大会で見せたものに対する自身の技術的評価は変わらないとした。

彼はこう語った。「我々にとって、素晴らしい大会を戦った。我々は最高のチームのひとつ、あるいは最高のチームであり、大きな試合を演じた。決勝については、スポーツ仲裁裁判所が何と言うかを待つことになる」。

さらにこう付け加えた。「相手が勝てたのと同じように、我々も勝つことができた。私にとって、我々は90分に到達し、PKを獲得した。もしブラヒム・ディアスがそれを決めていれば、タイトルに輝いていた。私にとって、私はアフリカ王者だ」。

レグラギの記憶に残り続ける一戦

2025年の決勝を取り巻いた論争を離れ、レグラギは記憶を2004年アフリカ・ネーションズカップにさかのぼらせた。この大会では、モロッコ代表のユニフォームを着ての最も印象深い対戦のひとつとなった、準々決勝でのアルジェリアとの一戦があった。

レグラギは、モロッコがアルジェリア、エジプト、チュニジアと対戦する試合は常に特別な色合いを帯びると語り、同時に競い合いがスポーツマンシップの枠内にとどまることの重要性を強調した。

彼はこう説明した。「アルジェリア、エジプト、あるいはチュニジアと戦うとき、それはダービーであり、負けたくない試合だ。しかし、競い合いは常にスポーツマンシップにのっとったものだ」。

さらにこう付け加えた。「私にとって、2004年アフリカカップのアルジェリア戦は不朽のものであり続ける。それは準々決勝で、劇的なシナリオだった。アルジェリアが82分に得点し、その後、土壇場で同点に追いついたのだ」。

レグラギは、チュニジアで開催された2004年大会で決勝に進出したモロッコ代表の一員だったが、開催国に敗れた。この大会は、選手としての彼のキャリアで最も重要な節目のひとつであり続けており、彼はその数年後に監督の座からモロッコ代表を率いるべく戻ってきた。