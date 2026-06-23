動画：アルジェリアの逆転劇が、歴史的なワールドカップの夜にヨルダンの夢を打ち砕いた。

ヨルダンの歴史に金字塔を刻むはずだった夜が、ワールドカップの悔しい夜へと変わった。ナシャマは初めて栄光に手が届きかけたが、アルジェリアがその夢を打ち砕いた。

「砂漠の戦士たち」は1－2で試合の流れを変え、ヨルダンを夢から覚めさせた。この夜はアラブの人々の記憶に刻まれた。

39分、ヨルダンのナザール・アル・ラシュダンが先制。しかしアルジェリアは69分と82分、ナジール・ベン・ブアリとアミン・ジュイリのゴールで逆転した。

この結果、アルジェリアは勝ち点3で3位、首位アルゼンチン（6）、2位オーストリア（3）に次ぐ位置につけた。一方、ヨルダンは勝ち点0で4位となり、グループステージ敗退が決定した。

試合は序盤から動きが速かった。キックオフ直後、ナザール・アル・ラシュダンがヨルダンの最初の好機を作り、絶妙なクロスを頭で合わせたが、これは左ポストを擦って外れた。

直後にアルジェリアもアミン・グイリのシュートが右ポストを擦り、反撃の狼煙を上げた。 直後のCKではアルジェリアが危険な場面を作ったが、ヨルダン守備がギリギリでクリア。6万8000人の大観衆が詰めかけたスタジアムは、依然としてスコアレスのままだった。

ヨルダンも攻勢を強め、ムサ・アル・タムリが右サイドを突破してシュートしたが、DFにブロックされた。 しかしアルジェリアGKが反応してキャッチした。この一連の攻防は、アル・ナシャマが守勢に回ったのではなく、W杯経験豊富な相手に主導権を奪おうとしていた証拠だった。

序盤のオープンな攻防は徐々に減り、両チームとも守備の規律を重視し、組み立てに時間を掛けるようになった。

最初の勢いは収まり、様子見の時間帯が続く。スコアは0-0のまま15分が経過し、試合は細かな展開が勝敗を分ける展開となった。

アルジェリアが試合を支配し、リヤド・マフレズがディフェンスを突破してGKと1対1になったが、シュートが遅れてDFに阻まれ、スコアは0-0のまま。

その直後、ヨルダン代表は歴史を刻んだ。39分、ナザール・アル・ルシュダンがチーム初得点を挙げ、「アル・ナシャミ」にリードをもたらした。

前半はヨルダンが1点を守り切ったが、ボール支配率70％のアルジェリアが圧倒。しかしヨルダンの堅守と精神力が光り、わずかな隙を突いて先制した。

後半もアルジェリアが同点狙いで圧力を強める。開始早々、FWが1対1のチャンスを掴みかけたが、GKヤズィド・アブー・ライラが好判断でキャッチ。

直後、マフレズの直接FKもアブー・ライラが弾き、イブラヒム・マザの強烈なシュートも止め、短時間に3度の好守で追加点を許さなかった。

しかしアルジェリアの圧力は衰えず、CKからマフレズが中央へ送ったボールをベン・ブアリが左隅に頭で叩き込み同点とした。

この得点を境に流れは変わり、試合は振り出しに。後半はアブ・ライラがヒーローとなったが、終始アルジェリアが支配した試合展開を考えれば、ベン・ブアリの同点弾は当然の結果だった。

コーナーキックからペナルティエリアが沸き、決定的な一撃が生まれた。マークを外したアミン・グイリのもとにボールが転がり、彼は6ヤードから右足で豪快に叩き込んだ。

この2点目でアルジェリアは試合の流れを掴み、ヨルダンの歴史的リードを1-2の逆転負けへと導いた。ヨルダンが呆然とする一方、アルジェリアは「ナシャマ」の夜を熱狂で包んだ。試合はその後、大きな展開なく終了した。