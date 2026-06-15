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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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動画：アル＝オマリ、ウルグアイ戦で劇的ゴール。アメリカW杯の歴史に名を刻む。

サウジアラビア 対 ウルグアイ
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アブドレラ・アル・アムリ
サウジアラビア
ウルグアイ
アメリカ

「勝利の岩」がワールドカップ級のゴールで注目を集める

サウジアラビア代表DFアブドゥルイラ・アル＝オマリは、2026年W杯開幕戦のウルグアイ戦で注目された。米国開催の大会でチーム初得点を挙げた。

火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた試合で、彼は重要なタイミングで得点を挙げ、グループ8の強豪相手にサウジアラビア代表に早期リードをもたらし、スタンドのサウジファンを熱狂させた。

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41分にはクノのヘディングがゴール前にこぼれ、アル＝オマリが押し込んでネットを揺らした。 GKが処理しきれずこぼしたボールを、アル・オマリが押し込み先制。

この得点は、サウジアラビアの粘り強いプレスと堅い守備が実ったもので、ジョルギオス・ドニス監督率いるチームが南米の強豪相手に示した力強いパフォーマンスの証しとなった。

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このゴールでオマリは、ワールドカップで得点を挙げたサウジアラビア代表初のセンターバックとなった。

サウジアラビアが開幕戦で得点を挙げたのは、1994年アメリカ大会のオランダ戦以来2度目。




スペインやカーボベルデなど強豪がそろうグループを突破し、次のラウンドへ進みたいサウジアラビア代表は、勝利を目指している。

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