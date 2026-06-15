サウジアラビア代表DFアブドゥルイラ・アル＝オマリは、2026年W杯開幕戦のウルグアイ戦で注目された。米国開催の大会でチーム初得点を挙げた。

火曜未明、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた試合で、彼は重要なタイミングで得点を挙げ、グループ8の強豪相手にサウジアラビア代表に早期リードをもたらし、スタンドのサウジファンを熱狂させた。

関連記事：ウルグアイ、サレム・アル・ドスリに歴史的記録をもたらす

41分にはクノのヘディングがゴール前にこぼれ、アル＝オマリが押し込んでネットを揺らした。 GKが処理しきれずこぼしたボールを、アル・オマリが押し込み先制。

この得点は、サウジアラビアの粘り強いプレスと堅い守備が実ったもので、ジョルギオス・ドニス監督率いるチームが南米の強豪相手に示した力強いパフォーマンスの証しとなった。

このゴールでオマリは、ワールドカップで得点を挙げたサウジアラビア代表初のセンターバックとなった。

サウジアラビアが開幕戦で得点を挙げたのは、1994年アメリカ大会のオランダ戦以来2度目。













スペインやカーボベルデなど強豪がそろうグループを突破し、次のラウンドへ進みたいサウジアラビア代表は、勝利を目指している。