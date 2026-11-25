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サッカーでは、GKは最後の守備ラインであり、ゴールを防ぐ存在だというのが常識だった。だがアリソン・ベッカーはその常識を完全に打ち破った。ゴールを守るだけでなく、ゴールを演出する存在となり、リヴァプールの歴史に新たな1ページを刻んだのだ。

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リヴァプールがクラブ・ブルッヘを下した一夜は、最終的にアリソン・ベッカーの夜となった。新たなアシストで主役の座をさらったアリソンは、リヴァプールでの通算アシスト数を4に伸ばした。これはクラブ史上、さらにはプレミアリーグ史上でも、GKが到達したことのない数字である。

リヴァプールは水曜日の夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でベルギーのクラブ・ブルッヘに順当な勝利を収めた。だが試合後の話題は勝利だけにとどまらず、ブラジル人GKが打ち立てた歴史的な記録に集まった。

リヴァプールは13分にアレクサンデル・イサクが先制点を挙げると、79分にはフロリアン・ヴィルツが2点目を追加した。組織的な守備と素早い攻撃への切り替え、中盤の支配によってクラブ・ブルッヘに危険な攻撃を組み立てさせず、試合を通じて明らかな優位を示した。

しかし記憶に残る瞬間は試合終盤に訪れた。82分、アレクサンデル・イサクがGKアリソン・ベッカーからのアシストを受けてリヴァプールの3点目を決めたのだ。このシーンは、このブラジル人GKが単なるゴールキーパーではなく、完成されたフットボーラーであることを証明するものだった。

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リヴァプールの公式Xアカウントによると、このパスでアリソン・ベッカーはリヴァプールでの4つ目のアシストを記録し、クラブの歴史に金字塔を打ち立てた。

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アリソンのアシストの物語は2020年1月19日に始まった。プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦でモハメド・サラーのゴールをアシストしたのだ。リヴァプールのサポーターにとって忘れられないこの試合で、アリソンはGKが守備だけでなく攻撃の鍵にもなり得ることを示した。

その後、アリソンは2022年2月19日にも偉業を再現した。プレミアリーグのノリッジ・シティ戦でサラーのゴールをアシストし、ユナイテッド戦での出来事が偶然ではなく、本物の才能と並外れたピッチを読む力によるものだと証明した。

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2022年10月16日には、3つ目のアシストもモハメド・サラーへのものだった。今度はプレミアリーグ屈指のビッグマッチであるマンチェスター・シティ戦で、アリソンは1本の正確なパスで大一番の流れを変えられるワールドクラスのGKであることを示した。

そして4つ目のアシストは水曜日の夜、チャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で、スウェーデン人FWアレクサンデル・イサクに送られた。これはアリソンにとって欧州の舞台での初アシストとなり、歴史的な4アシストが完成した。

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この記録は単なる数字ではない。現代サッカーにおけるGKの役割の大きな進化を示す証でもある。今やGKにはシュートを止めるだけでなく、ビルドアップやチャンスの創出、カウンターの起点となることまでもが求められている。

アリソン・ベッカーはこの進化を体現する最高の例だ。正確なロングボールを蹴り、味方の動きを読み、完璧なタイミングでパスを送るという稀有な能力を備えており、それはまさに世界最高峰のプレーメーカーのようである。

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この偉業によって、アリソンはすべての人に明確なメッセージを送った。GKも攻撃のスターになれるのであり、アシストはFWやMFだけの専売特許ではないのだと。