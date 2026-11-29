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デポルティーボ・アラベスは、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーを破る番狂わせを演じた。連勝を止め、本拠地のファンの前で痛い黒星をつけたこの勝利を受け、クラブはレアル・マドリーに皮肉たっぷりのメッセージを送った。

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アラベスは土曜日の夜に行われたラ・リーガ第14節でレアル・マドリーに2-1で勝利し、貴重な勝ち点3を手にした。この結果により、全大会を通じて10試合続いていたレアル・マドリーの無敗記録が止まった。

アラベスは、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ率いるチームを敵地で下した後、クラブの公式SNSアカウントを通じて皮肉を発信した。結果を利用し、レアル・マドリー相手に成し遂げた快挙の価値を強調した形だ。

アラベスはフェイスブックの公式アカウントに動画を投稿した。そこには、クラブのエンブレムを付けた馬が、サンティアゴ・ベルナベウの前で「洗濯機」の上に座っている様子が映っている。

動画の中で馬は、勝ち点3を携えて「スクーター」に乗り、ベルナベウを後にする。

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アラベスは動画に「ベルナベウでの90分はとても長い」という言葉を添えた。これは、レアル・マドリーが最後の瞬間まで試合を立て直し、結果をひっくり返す力を持つという根強い認識を踏まえた皮肉のメッセージである。レアル・マドリーは本拠地でこの言葉を武器に、対戦相手の心を折ってきた。

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しかし今回、アラベスはその図式を逆転させた。レアル・マドリーの猛攻に耐え抜き、勝ち点3を持ってスペインの首都を後にしたアラベスは、この有名なフレーズを使ってホームチームを皮肉ったのである。

試合は22分にアラベスが先制した。トニ・マルティネスがディーン・ハイセンの守備のミスを突き、こぼれ球をマリアーノ・ディアスが押し込んでアウェイチームにリードをもたらした。

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後半に入ると、61分にアンヘル・ペレスがレアル・マドリーの守備陣のスペースを突いて追加点を挙げ、レアル・マドリーは残り時間で厳しい状況に追い込まれた。

69分にキリアン・ムバッペが1点を返し、ホームチームに反撃の望みをもたらした。しかし、アウェイチームのゴールに絶え間なく圧力をかけたものの、同点ゴールは生まれなかった。

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レアル・マドリーの苦境はさらに深まった。終盤、ジュード・ベリンガムがペナルティエリア内で倒されたふりをしたとして2枚目のイエローカードを受け、退場処分となったのだ。主審は当初PKを宣告していたが、VARによる確認の結果、これを取り消していた。

試合後、ジョゼ・モウリーニョは敗戦の責任は自身にあると認めた。そのうえで、チームはフィジカル面でのフレッシュさを欠き、相手が採用した守備的なスタイルに求められる形で対応できなかったと強調した。

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また、アラベスが選手たちの前のスペースを消し、素早い攻撃への切り替えを武器にしたことで、守備を崩してペナルティエリアに侵入するのが難しくなったと説明した。