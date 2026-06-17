動画：アラブ勢苦戦続く。メッシのハットトリックがアルジェリアを翻弄。

アルジェリア代表は2026年ワールドカップでアラブ勢初勝利を目指したが、水曜未明のアルゼンチン戦で0-3で敗れた。この試合でリオネル・メッシがハットトリックを達成した。

これでアラブ勢は、チュニジア（対スウェーデン1-5）、イラク（対ノルウェー1-4）に続き3敗目。一方、カタール、モロッコ、エジプト、サウジアラビアはそれぞれスイス、ブラジル、ベルギー、ウルグアイと引き分け、まずまずの結果を残した。

アラブの期待は、本日遅くオーストリアと対戦するヨルダン代表に委ねられた。

アルゼンチンは勝ち点3でグループ10首位、アルジェリアは最下位となり、ヨルダン対オーストリアの結果を待つ。

歴史的なハットトリック

メッシは大会初のハットトリックを達成し、通算16得点でドイツのクローゼと並んで得点王トップに立った。

2つの取り消されたゴール

試合は序盤からアルゼンチンがペースを握った。メッシは開始5分、ラウタロ・マルティネスのスルーパスでルカ・ジダンが守るゴールを揺らしたが、オフサイドで取り消された。

しかし3分後、アルジェリアもイブラヒム・マザのスルーパスからファリス・シャイビがシュート。これもオフサイドで取り消された。

メッシの魔法

アルゼンチンはすぐ主導権を取り戻し、17分、ペナルティエリア外からメッシが鮮やかな一撃で先制。アルジェリアを追い詰めた。

この後アルゼンチンは試合を支配し、後半も優位に立った。一方のアルジェリアは、わずかなチャンスを除き南米の守備を崩せなかった。

60分にはマクアリスターのシュートをルカ・ジダンが弾いたボールをメッシが押し込み2点目。

さらに76分、ペナルティエリア手前から放った一撃でハットトリックを達成。直後、スカローニ監督はオーストリア、ヨルダン戦を見据えてメッシを交代させた。