動画：アメリカンダックが「タータン軍」を率い、モロッコに挑む

米国プロビデンス市のアヒルがソーシャルメディアで人気を集め、2026年W杯スコットランド代表の「非公式の幸運のマスコット」に。

この有名アヒルは、米国東部時間金曜夕方に開催されるスコットランド代表戦に先立ち、「タータン軍団」によるバグパイプパレードに参加した。

関連記事

「ひどい傷」…メッシの噂にアルゼンチン大統領がメディアに激怒

ディアス、バイエルン・ミュンヘンを率いてレアル・マドリードを下す

「ドン」と名乗るこのアヒルは、金の首飾りにスコットランド国旗を背負い、ロードアイランド州のパレードを先導した。

ロイター通信によると、メキシコがアヒルの「マーリン」を非公式マスコットにしたのに続き、サッカー界に現れた最新マスコットだという。

「ドン」は「応援アヒル」として知られ、2024年にプロビデンス大学のバスケットボール試合に登場して注目を集めたが、動物の安全面からスタジアム入場を禁止された。

その後もプロビデンス各地のイベントに頻繁に登場し、インスタグラムのフォロワーは3万人以上にのぼる。

グループステージ第1節ではスコットランドがハイチに1-0で勝利し、モロッコはブラジルと1-1で引き分けた。



