アメリカ代表はソフィ・スタジアムで行われたパラグアイ代表とのグループステージ第1節で4-1と快勝し、2026年ワールドカップを好スタート切った。

開始8分には相手のダミアン・ポパディラがオウンゴール。

31分にはプリシッチのパスからバロゴンが追加点。

前半終了間際の5分、ティルマンのパスをバロガンが決め3点目。

後半73分にはパラグアイのフリオ・モリシオ・マガライスが1点を返した。

しかしロスタイム8分、アレックス・フリーマンのパスを受けたジョバンニ・レイナが4点目を決め、その望みを断った。

この結果、米国は大会初勝利で3ポイントを獲得。パラグアイは16年ぶりのW杯初戦で黒星を喫した。

マン・オブ・ザ・マッチには大会初となる2得点を挙げた

MOMには2得点を挙げたアメリカFWフォラリン・バロジョンが選ばれた。

72分間プレーし2得点を挙げ、シュート5本、パス成功10本（16本中）、1対1で5回勝利した。

さらに彼は、米国・カナダ・メキシコで開催される2026年ワールドカップで大会初の2得点達成選手となり、歴史に名を刻んだ。

米国代表の歴史的記録

米国は1930年以来96年ぶり2度目となるパラグアイ戦勝利で、開幕戦の歴史的優位を再現した。

さらに米国は、ワールドカップでの最多得点差勝利と1試合4得点を同時に達成し、1930年の3－0勝利を超えた。

一方、16年ぶりに本大会に戻ったパラグアイは初戦を落としました。

「本人確認」ルールも初めて適用された。

審判面では、ワールドカップ史上初めてビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による「ID確認」ルールが適用された。

49分、オランダ人主審ダニー・マッケリーはパラグアイにファウルを宣告し、ミゲル・アルミロンへのタックルで米国DFティム・リームにイエローカードを提示した。

フリーキックが蹴られた後、主審はVAR室から映像確認の指示を受け、レビュー画面で複数の角度のリプレイを確認した。

VARが暴いたアルミロンのシミュレーション

映像ではリームにファウルはなく、アルミロンが接触なく倒れ、ファウルを誘った。

レビューの結果、マケリー主審はリームへの警告を取り消し、アルメロンをシミュレーションで警告した。また、パラグアイに与えたフリーキックも取り消し、アメリカ代表に有利な形でプレーを再開させた。

この判定は、違反の責任者が誤って特定された際にビデオ技術で罰則を訂正する「特定」ルールがW杯で初めて適用された例となった。

