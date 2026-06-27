動画…アブ・アル・シャマート氏：「ワールドカップでは失敗した…20年前の過ちを我々のせいにしないでほしい」

サウジアラビア代表DFムハンマド・アブ・シャマートは、グループリーグ敗退を受け、今大会での「アル・アクダル」の失敗を認めた。

代表は土曜未明、米ヒューストンのNRGスタジアムで行われた第3節でカーボベルデと0－0で引き分け、グループステージ敗退が決まった。

サウジアラビア人ジャーナリスト、アブドゥッラー・アル・ハニヤン氏のX投稿によると、アブ・シャマート選手は「決勝トーナメントに進めず、自分たちを責めている。サポーターに謝罪したい」と語った。

「私たちは自己研鑽に努める。サウジアラビア人選手として不足している点がいくつかあり、特にこの世代がワールドカップに初出場していることを踏まえ、自らを向上させなければならない」と続けた。

「サウジアラビア国民の悲しみは理解している。だが、この世代はW杯初出場であることを忘れてほしくない。彼らを厳しく責めないでほしい。子供から大人まで、皆さんの期待は私たちの頭上に重くのしかかっている。私たちは過ちから学ぶよう努める」と語った。

「この先、結果で恩返しできるよう努力します。約束ばかりでご不満なのは重々承知しています。サッカーは一朝一夕に成功するものではありません。一歩ずつ成長し、期待に応えられるよう努力します」と語った。

さらに「代表は20年間成果がないと言う人もいるが、20年前には私たちはいなかった。今回が代表での2大会目だ。失敗を正当化しない。もっと学び、責任を取る。私の目標は国民を幸せにすることだ」と語った。

最後にこう結んだ。「選手たちは皆、同じサウジアラビア人だ。全員が悔しい思いをしている。彼らの気持ちを勝手に推し量り、『予選突破を望んでいない』などと語ってはいけない。彼らは望んでいる。ただ、いくつかの課題があっただけで、我々はそこから学んでいる」。