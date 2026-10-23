動画：アブドゥラ・アル・ハムダン、ファイサリー戦でポステコグルーに恩返し

アブドラ・アルハムダンは、オーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーの信頼に応えるまで長くはかからなかった。アル・ナスルの同フォワードは、サウジ・ロシュン・プロリーグ第11節で両チームが対戦した試合で、早い時間帯にアル・ファイサリーのゴールネットを揺らすことに成功した。

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アルハムダンは前半開始4分にアル・ナスルの先制点を記録し、チームに早々のリードをもたらすとともに、ブラジル人のアンジェロ・ガブリエルに代えて自身を先発起用した指揮官の決断が実を結び得ることを証明してみせた。アルハムダンはクリスティアーノ・ロナウドと並んで前線で出場する機会を得ていた。

このゴールはアルハムダンにとって特別な意味を持つ。今季4点目となるもので、先発の座で得た機会を活かし、攻撃面での上乗せをもたらす能力を証明しようとする試みを続けることになる。

ポステコグルーは、アル・ファイサリー戦でアル・ナスルの布陣に目を引く変更を加えることを決断していた。アンジェロを先発から外してアルハムダンを起用し、4-4-2を採用。アンジェロを先発の構成に組み込む代わりに、サウジ人フォワードにロナウドの近くで動く機会を与える狙いだった。

この早い時間帯のゴールによって、アルハムダンは指揮官の選択に対して可能な限り最良の答えを示した。信頼を開始数分でゴールという形に変え、ポステコグルーはアル・ファイサリー戦での戦術的な賭けにおいて理想的なスタートを切った。



