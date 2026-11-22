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アトレティコ・マドリーがライバルのヘタフェに痛烈な一撃を見舞った。敵地で3-0の完封勝利を収め、価値ある勝ち点3を手にしている。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは試合の主導権を握り続け、この勝利でラ・リーガの順位表で3位に返り咲いた。

アトレティコは立ち上がり、ホームチームの早い時間帯からのプレッシャーを受けた。ヘタフェはアウェイチームの不意を突こうと攻勢をかけ、最初の決定機をつくり出した。しかし、シメオネ監督のチームはすぐに落ち着きを取り戻して試合のリズムを握り、中盤を支配する力を生かしてヘタフェのゴールを脅かした。

マドリードのチームが優位をゴールに結びつけるまで、そう時間はかからなかった。10分、アレックス・バエナが強烈なシュートを決めて先制し、アトレティコが1-0とリードを奪う。この一撃でホームチームの思惑は崩れ、早急に試合の流れに戻ることを迫られた。

先制後もアトレティコは攻勢を緩めず、30分に追加点を挙げる。コーナーキックの場面でGKソリアが犯した痛恨のミスをカルドーゾが見逃さずに2点目を奪い、前半終了を前に余裕のあるリードを手にした。一方のヘタフェは、アウェイチームの攻撃陣の動きへの対応に苦しんだ。

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後半に入っても試合の様相に大きな変化はなかった。アトレティコ・マドリーは主導権を保ったまま、反撃を狙うヘタフェの動きを封じ込める。シメオネ監督のチームが見せた組織的な守備の前に、ホームチームの攻撃はスコアを動かすほどの脅威にはならなかった。

そして90分、アトレティコがヘタフェの望みにとどめを刺す。グリマルドがPKで3点目を決め、3-0で勝負を決着させた。試合の大半を支配し、訪れたチャンスを確実に生かしたチームの力の差を証明する一戦となった。

この大きな勝利により、アトレティコ・マドリーはラ・リーガの順位表で3位を奪還。上位陣の一角としての立場を固め、ライバルたちへの追走を続ける。一方、シメオネ監督のチームに大敗を喫したヘタフェは苦境が深まり、降格圏が迫りつつある。