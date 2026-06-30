動画：アトラスの黒豹が咆哮。モロッコ、オランダを破りW杯ベスト16進出。

モロッコ代表は本日未明、メキシコ・モンテレイで行われた2026年W杯32強戦でオランダと1－1で引き分け、PK戦を3－2で制しベスト16進出を決めた。

72分、リヴァプールのコディ・ジャクボが先制したが、モロッコは90+1分にイッサ・ディウブが同点弾。延長を経てPK戦へ。PK戦は「アトラスの黒豹」が制した。

この結果、モロッコは準々決勝でカナダと対戦する。カナダはホームで南アフリカを1-0で破った。

前半は互角の展開で、 ボール支配率は拮抗し、18分には最も印象的な場面が生まれた。アシュラフ・ハキミが右CKからクロスを送ると、ナイル・アル・アイナウィがヘディングで狙ったが、GKバート・フェルブルッヘンが好セーブで阻んだ。

直後、ハキミがペナルティエリア手前から放ったシュートも、GKが辛うじて弾き出した。

44分にはDFファン・デ・フェンの強烈なシュートをGKブノが好セーブし、フェルブルッヘンの活躍に応えた。

後半に入るとモロッコが攻勢を強め、ボールを支配。オランダは後退を余儀なくされた。

52分にはオナヒのスルーパスからハキミがPA内に侵入し、強烈なシュートを放ったがクロスバーを直撃。スタンドのモロッコサポーターが嘆息した。

さらに数分後、ハキミは再びロングパスを受けゴール前に抜け出したが、ファン・デ・フェンが間一髪でブロックした。

しかし72分、流れに反してオランダはコディ・ジャクボがゴール。ロングボールをサマーフィールドが落とし、メズラウィとの接触で転倒しながらもジャクボがワンタッチでネットを揺らした。









モロッコはモハメド・ワヒビ監督がアンス・サラフディン、ジャシム・ヤシン、サミール・アル・マラバット、スフィアン・ラヒミ、シャムスディン・タルビを投入し、流れを変えようとした。

90+1分にはイッサ・ディウプがヘディングで同点弾。ファン・ダイクより早く反応し、途中出場のタールビのクロスを押し込んだ。









延長前半、モロッコは守備を後退させたオランダを攻め続けた。ラヒミがエリア内でシュートを放ったが、GKの好セーブに阻まれた。









後半の延長では両チームとも疲労の影響で決定機を作れず、試合はPK戦へ。

PK戦ではモロッコはラヒミ、タルビ、サイバリが成功、アル＝アイナウィとハキミが失敗。

オランダはコプメネールスとヴィーゲホルストが成功し、クロイフェルト、ティンバー、サマーフェルが失敗した。







