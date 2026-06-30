モロッコ代表は本日未明、メキシコ・モンテレイで行われた2026年W杯32強戦でオランダと1－1で引き分け、PK戦を3－2で制しベスト16進出を決めた。

72分、リヴァプールのコディ・ジャクボが先制したが、モロッコは90+1分にイッサ・ディウブが同点。延長も決着つかずPK戦へ。PK戦は「アトラスの黒豹」が制した。

この勝利で「アトラスの黒豹」は準々決勝でカナダと対戦する。カナダはホームで南アフリカを1-0で破った。

前半は互角の展開で進んだ。 互いにボールを奪い合う展開が続いた。18分にはアシュラフ・ハキミの右CKからナイル・アル・アイナウィがヘディングを放ったが、GKバート・フェルブルッヘンが好セーブで阻んだ。

直後、ハキミがペナルティエリア手前から放ったシュートもGKが弾き出した。

44分にはDFファン・デ・フェンの強烈なシュートをGKブノが好セーブし、フェルブルッヘンに答えました。

後半立ち上がり、モロッコは勢いを強めボールを支配。オランダは押し込まれた。

52分にはオナヒのスルーパスからハキミがPA内に侵入し、強烈なシュートを放ったがクロスバーを直撃。スタンドのモロッコサポーターが嘆息した。

さらに数分後、ハキミは再びロングパスを受けゴール前に抜け出したが、ファン・デ・フェンが最後の瞬間でシュートをブロックした。

しかし72分、流れに反してオランダはコディ・ジャクボがゴール。ロングボールをサマーフェルが落とし、メズラウィとの接触で転倒しながらもジャクボがワンタッチでネットを揺らした。









モロッコはモハメド・ワヒビ監督がアンス・サラフディン、ジャシム・ヤシン、サミール・アル・マラバット、スフィアン・ラヒミ、シャムスディン・タルビを投入し、流れを変えようとした。

90+1分にはイッサ・ディウプがヘディングで同点弾。ファン・ダイクより早く飛び出し、途中出場のタールビのクロスを叩き込んだ。









延長前半、モロッコは守備を後退させたオランダを攻め続けた。ラヒミがペナルティエリアでシュートを放ったが、GKの好セーブに阻まれた。









後半の延長では両チームとも疲労の影響で決定機を作れず、試合はPK戦へ。

PK戦ではモロッコはラヒミ、タルビ、サイバリが成功、アル＝アイナウィとハキミが失敗。

一方、オランダはコプメネールスとヴィーゲホルストが成功、クロイフェルト、ティンバー、サマーフェルが失敗した。