動画：アティフ「AFCアジアカップはワールドカップよりも重要だ！」

サウジアラビアの元サッカー選手、アフメド・アティフ氏は、サウジアラビアが主催する2027年アジアカップが、アメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップよりも重要だと述べたことで、物議を醸している。

アティフは番組「ドゥリーナ・ギール」でのインタビューで、「サウジアラビアで2027年アジアカップを開催する以上、いかなる状況であっても優勝を目標にしなければならない」と語った。

さらに、「状況は厳しい。サウジアラビア代表は2026年ワールドカップのグループステージを突破できるかもしれないが、このラウンドは予選のようなものだ。感情的にならず現実的に見れば、この状態ではベスト16やベスト8に進出することはできない」と付け加えた。

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さらに彼はこう続けた。「もし、それらの決勝トーナメント進出という目標があったなら、代表チームはこのような姿を見せなかったはずだ。それを実現するためには明確な戦略が必要だが、それは存在しない」。

さらにこう締めくくった。「2024年のアラブ首長国連邦カップ以来、2027年のAFCアジアカップに向けた準備が必要だと述べてきた。それが目標であり、タイトル争いや表彰台への復帰を通じて、代表チームの評判を取り戻す大陸大会となるからだ」。

なお、サウジアラビア代表は2026年ワールドカップ予選でグループ8に入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦することになっている。