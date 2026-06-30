【動画】アティフ氏：「インザギ監督はアル・ヒラルに残留…さらに15人の新戦力が必要だ！」

サウジアラビアの元サッカー選手アフマド・アティフ氏は、アル・ヒラルのシモーネ・インザーギ監督が来シーズンも残留すると述べた。

アル・ヒラルは火曜日、新シーズンのプレシーズンプログラムを発表。来週土曜にリヤドで開始し、その後オーストリアへ移動して7月15日～8月3日に海外合宿を実施する。

アティフ氏はテレビ番組「ドゥリーナ・ギール」で「アル・ヒラルはインザーギに全幅の信頼を寄せている。合宿日程が発表された以上、残留は確実だ」と語った。

ただし「インザギ監督はアル・ヒラルのスタイルに合わないという私の見解は変わらない。彼の戦術に合うように選手15人を入れ替えるなら話は別だ」と続けた。

インザギにとってはアル・ヒラルでの最後のチャンスであり、チームは昨季と同じスタイルを維持するだろうと結んだ。

さらに「新スポーツディレクターのリチャード・ヒューズとインザーギには違いがある。ヒューズは4-3-3でボール支配を重視する選手を望むが、インザーギはカウンターを重視する」と続けた。

「この対立は問題になる。監督とスポーツディレクターのどちらが歩み寄るのかが問われる」と結んだ。

報道によると、ヒューズは今夏の移籍市場を補佐陣を通じて主導し、来年9月にリヴァプールを退団した後、正式にスポーツディレクターに就任する予定だ。