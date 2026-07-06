国際舞台で最も輝いた夜の一つ、ジュード・ベリンガムはアステカ・スタジアムを自らの舞台に変えた。2026年W杯ラウンド16のメキシコ戦でイングランドを爆発的スタートに導き、歴史的記録を打ち立てた彼は、サッカー界の偉大なスターと肩を並べた。 その筆頭がアルゼンチンの伝説ディエゴ・マラドーナだ。

メキシコ代表を相手に2得点を奪い、大会の歴史に名を刻んだ。

統計サイト「オプタ」によると、1986年準決勝でベルギー戦のマラドーナ以来、同スタジアムで1試合2得点を挙げたのはベリンガムが初めて。 さらに、2得点を挙げるまでに要した時間はわずか98秒だった。

統計アカウント「ミスター・シップ」によると、ベリンガムは98秒で2得点を挙げ、大会史上3番目に速い2ゴール達成となった。これは2014年大会ブラジル戦で1分10秒で2得点を奪ったドイツのトニ・クロース、 また、2022年大会決勝で1分35秒に2得点を挙げたフランス代表キリアン・エムバペに次ぐ記録となった。

さらに統計サイト「スクワカ」によると、ベリンガムはイングランド代表として通算5得点をマークし、4得点だったマイケル・オーウェンとサー・ボビー・チャールトンを上回った。

また、フランスの「Stats Foot」は、ベリンガムがW杯ラウンド16で2得点を挙げた2人目のイングランド人だと指摘。1人目は1986年6月18日パラグアイ戦で2得点を奪ったゲイリー・リネカーである。