カシミーロは月曜日の2026年W杯32強戦で、ブラジルが日本を2－1で破った試合の先制点を祝う際、ネット上で話題の2つのジェスチャーを組み合わせた。

ブラジルのメディア「uol」によると、このMFは伝統的なハートサインに加え、Z世代とアルファ世代で人気の「6-7」サインも披露した。

このハートはK-POP発祥で、世界的に広まった。

親指と人差し指で小さなハートを作るこのジェスチャーは、2000年代初頭にK-POPアーティストがファンへの愛情表現として広め、その後世界中のスポーツ選手や俳優が取り入れた。

「6と7」は米ラップ曲『ドット・ドット（6 7）』に由来し、意味は不明ながらネット上で広まった。 このフレーズはバスケットボール選手、特に身長2m（6フィート7インチ）のラミロ・ポールが登場する動画で取り上げられ、TikTokなどを通じて広まった。

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このジェスチャーは「少年」の動画で広まり、ネット上のジョークとして定着した。2025年には「6-7の少年」と呼ばれるマフェリック・トレヴィランが、両手を上下に動かしながら「6-7」と叫ぶ動画が拡散された。

このジェスチャーは「知的ナンセンス」と呼ばれるユーモアの象徴となった。

ブラジル人MFのゴールセレブレーションは相手を挑発するものではない。彼は今年3月、マンチェスター・ユナイテッドの公式サイトでそう語っている。

彼は「セレブレーションはすべて息子が考えている。家を出る前に『今日はどんなお祝いをする？』と聞くんだ。『6-7』も彼のアイデアだ」と語った。

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