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イングランド人FWアイヴァン・トニーが、ホームにアル・タアーウンを迎えたアル・アハリを逆転勝利に導き、チームをロシュン・サウジリーグのトップ4に復帰させた。一方、オランダ人指揮官マリノ・ボシッチ監督にとっては最悪の夜となった。

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アル・アハリは土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節でアル・タアーウンをホームに迎え、3-1で勝利した。

しかし勝利したにもかかわらず、スタジアムはサポーターの激しい怒りに包まれた。アル・アハリのサポーターは試合を通して、トップチームを率いるオランダ人のマリノ・ボシッチ監督の解任を求めるチャントを送り続けた。

試合は開始から38分間、スコアレスのまま推移した。アル・タアーウンは、先制点を狙うアル・アハリの攻撃をことごとく跳ね返した。

アル・タアーウンは守備で上回るだけにとどまらず、39分に先制点を奪った。

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アル・タアーウンのモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーがペナルティエリア内からクロスを送ると、ボールはアル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルの足に当たり、さらに跳ね返って無人のゴール前にいたナディム・バイラミのもとへ。バイラミがこれをゴールに押し込んだ。

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しかしイングランド人FWアイヴァン・トニーは、アル・アハリがリードを許したまま前半を終えることを許さなかった。前半アディショナルタイム2分、同点ゴールを決めた。

トニーはアルメニア人MFエドゥアルド・スペルツィアンからの絶妙なクロスを右足ダイレクトで合わせ、アル・タアーウンのブラジル人GKマイルソンの股を抜いた。

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トニーは72分、自身2点目となるチームの2点目を挙げた。ブラジル人ウイングのウェンデルソン・ガレーノが獲得したPKを、イングランド人ストライカーが見事に沈めた。

サウジアラビア人のハーリド・アル・トゥライス主審は当初、ガレーノが倒される前にオフサイドポジションにいたとしてPKを認めなかったが、VARの確認を経てPKを宣告した。

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ロシュン・サウジリーグのスタッツを扱うXのアカウントによると、トニーはこの試合でアル・アハリにおけるリーグ戦7試合連続ゴールを記録した。

この7試合でトニーは11ゴールを挙げており、2試合で3ゴールに迫る非常に高いペースだ。

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トニーは次節のアル・フェイサリー戦で少なくとも1ゴールを決めれば、昨シーズンに記録したリーグ戦8試合連続ゴールという自身の歴史的な記録に並ぶことになる。

さらに30歳のトニーは、わずか11試合の出場で今季リーグ戦16ゴールに到達した。これはリーグ史上前例のない記録である。

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ロシュン・サウジリーグのスタッツによると、トニーは元アル・ヒラルのスターであるブラジル人のウェズレイ・ロペスを上回った。ロペスは2012-2013シーズンに11試合で14ゴールを記録し、リーグ史上最高のスタートを切った選手だった。

またトニーは16ゴールで今季のリーグ得点ランキング首位を独走している。2位につけるアル・ナスルの主将、ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウド（9ゴール）には7ゴールもの差をつけている。

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アル・アハリのゴールはトニーの2発だけでは終わらなかった。89分には途中出場のブラジル人マテウス・ゴンサウヴェスがペナルティエリア外から強烈なシュートを決め、ジッダのクラブに3点目をもたらした。

この勝利でアル・アハリはロシュン・サウジリーグのトップ4に返り咲いた。勝ち点27で4位に浮上し、同じ街の伝統的なライバルであるアル・イテハドを得失点差で上回った。アル・イテハドは5位に後退している。

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アル・アハリは現在首位に立つアル・ヒラル（勝ち点33）とは6ポイント差となっている。ただし、アル・ヒラルは未消化の延期試合を1つ残している。

一方、アル・タアーウンは今季リーグ戦8敗目を喫し、勝ち点5のまま、下から2番目の17位に沈んでいる。