動画：「やれやれ」…米メディア関係者がベルギー戦でイマーム・アシュールが見せた驚異的なプレーに感嘆

2026年ワールドカップの開幕戦、エジプト対ベルギー戦でイマーム・アシュールが注目された。彼は世界中のファンや視聴者を魅了する見事なゴールを決め、その中には著名なメディアパーソナリティ兼コメディアンのトレバー・ノアも含まれていた。

生中継で観戦していたノアは、前半にティボ・クルトワの守るゴールに炸裂したこの一撃でエジプトが先制すると、大きな感銘を受けた。

ゴール直後、ノアは「素晴らしいフィニッシュだ！ セレブレーションも最高だ」と絶賛し、その場でパフォーマンスを再現した。

『ザ・デイリー・ショー』元司会者は「なんてシュートだ」と絶賛し、観客を感嘆させた。

また、彼は得点後のパフォーマンスをアイルランドの格闘家コナー・マクレガーに例え、ゲストと何度も話題にした。

この反応は、アシュールの一撃が世界中で話題になったことを示している。ペナルティエリア外から放った強烈なシュートがGKティボ・クルトワの守るゴールネットを揺らし、多くの人が今大会屈指の美技と称えた。

モハメド・ハニのオウンゴールで試合は1-1の引き分けとなったが、アシュールの得点は試合のハイライトとなり、彼はマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、国内外で称賛された。