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イングランド人FWアイヴァン・トニーが、アル・アハリの攻撃における最重要キーマンの一人であることを改めて証明した。土曜日に行われたロシャン・サウジリーグ第13節のアル・タアーウン戦で、チームを先制された状況から3-1の逆転勝利へと導き、難しい試合を制するうえでチームが彼の得点力に大きく依存していることを再び示した。このイングランド人ストライカーの影響力はゴールにとどまらず、チャンスメイクや、勝負どころでチームを牽引する責任を担うことにまで及んでいる。

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アル・タアーウン戦でのトニーの活躍は、アル・アハリがどれほど彼に依存しているのかという議論を再燃させた。とりわけ、今シーズンはチームのパフォーマンスが時期によって安定しない場面もあった。アル・ヒラルやアル・イテハド、サウジアラビア代表でプレーした元FWナセル・アル・シャムラニは、番組『ドゥリナ・ゲール』に出演した際にこの点に言及し、このイングランド人ストライカーこそがチームを背負い、ほかの選手たちが苦しむときに打開策をもたらす存在だと強調した。

アル・シャムラニは「正直に言って、アル・アハリを背負っているのはトニーだ。チームは戦術的には左へ向かっていて、出来も安定しない。その中で、トニーがチームを正しい方向へ進ませている」と語った。さらに、この選手の価値はチームの得点源であることにとどまらず、リーダーとしての役割や、チームメイトを助け、試合中にさまざまな役割をこなす能力にまで及んでいると説明した。

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元アル・ヒラルのFWはさらに、トニーはボールがペナルティエリアに届くのを待たずとも違いを生み出せると付け加えた。時には中盤まで下がって攻撃の組み立てに参加し、チームメイトの前進を助けるパスを供給しているという。

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アル・タアーウン戦は、アル・シャムラニの言葉を裏付ける新たな証拠となった。アル・アハリは39分にネディム・バイラミのゴールで先制を許したが、トニーが前半アディショナルタイム2分にエドゥアルド・スペルツィアンのパスを生かして同点弾を決め、チームを救った。後半に入ると、このイングランド人ストライカーは72分にPKを沈めてアル・アハリに勝ち越しをもたらし、自身2点目を記録した。

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トニーの存在感は2ゴールにとどまらなかった。89分にはマテウス・ゴンサウヴェスの3点目をアシストし、アル・アハリは3-1で勝利を確実なものにした。

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アル・シャムラニは、イングランド人ストライカーのパフォーマンスが落ちた場合にアル・アハリがどこまで試合に対応できるのかという難しい問いを投げかけ、トニーが最高の状態でなかったら、チームはどうしていたのだろうかと疑問を呈した。

得点王争いの首位に立つトニーの驚異的な数字

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数字の面では、トニーはロシャン・サウジリーグ13試合を終えた時点で16ゴールに到達し、大会のこの段階で最も多くのゴールを挙げた選手となった。これにより、複数のストライカーが分け合っていたこれまでの記録を上回った。2014-2015シーズンの同じ段階でシリア人スターのオマル・アル・ソーマが記録した15ゴールという最多記録を超え、同じ試合数で各14ゴールを挙げたウェズレイ、リバス、クリスティアーノ・ロナウドの数字も上回っている。

番組『ドゥリナ・ゲール』でジャーナリストのハリド・アル・シュナイフが伝えたところによれば、トニーは通算42ゴールに到達し、2026年のクラブレベルで世界最多得点の選手にもなったという。

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