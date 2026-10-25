レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、バルセロナとのクラシコを自らの感情を爆発させる新たな舞台へと変えた。87分にキリアン・エムバペが決めた決勝ゴールに派手に反応し、このゴールによってマドリーはスポティファイ・カンプ・ノウで2対1の勝利を収めた。

最も目を引いた場面はテクニカルエリアで生まれた。モウリーニョがベンチの前で膝をつき、拳を握りしめながら舌を出して喜びを表現したのだ。バルセロナとの対戦の舞台へ戻って以来、初めてこのスタジアムを訪れた中で注目を集める光景となった。

カンプ・ノウでの物議に満ちた経歴

このポルトガル人監督がバルセロナを前に場内を沸かせたのは、これが初めてではなかった。2010年4月、モウリーニョはカンプ・ノウでインテル・ミラノのチャンピオンズリーグ決勝進出を祝ったが、その歓喜の最中にスプリンクラーが作動した試合だった。

またモウリーニョは、カタルーニャのクラブの著名な人物たちとの応酬も繰り広げてきた。その中には、フランク・ライカールトや審判のアンデルス・フリスクに関連した非難、さらには2011年のスーペルコパ・デ・エスパーニャでティト・ビラノバの目に指を入れた一件も含まれている。

バルセロナへの攻撃の後に出た祝福

モウリーニョのこの仕草は、ネグレイラ事件に関する物議を醸す発言の数日後に出たものだった。彼はこの事件をカルチョポリのスキャンダルになぞらえ、世界最大級の審判買収スキャンダルの一つになり得ると評していた。そしてバルセロナのベンチの前での祝福によって、再び論争が表面化することになった。

ピッチ上では、エムバペが41分にレアル・マドリードの先制点を奪い、その後61分にラフィーニャがカタルーニャのチームに同点をもたらした。そして87分、フランス人フォワードが2点目を決めて試合を決着させ、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラ首位のバルセロナとの差を勝ち点3にまで縮めた。