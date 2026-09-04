キリアン・エムバペがレアル・マドリードとレアル・ベティスの対戦の終盤に外したペナルティキックを再度蹴り直させなかったという判定が、大きな議論を呼んだ。ベティスのDFマルク・バルトラがキック実行前にペナルティエリア内に入っている姿が見られ、その後、GKアルバロ・バジェスが最初のシュートを止めた後に、彼が対応してボールをコーナーへ弾き出したためだ。

レアル・マドリードの一部のサポーターは、バルトラが最初にペナルティエリアに入った選手であり、その関与がボールを弾き出しエムバペが詰めるのを防ぐ上で影響を及ぼしたとして、ペナルティキックのやり直しを求めた。しかし、この場面の細かなディテールが、なぜそれがキックをやり直すのに十分な理由とみなされなかったのかを説明している。

バルトラは入った、しかし地面には着いていなかった

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は、バルトラがエムバペのキック実行前にペナルティエリア内へ動いたのは事実だが、彼はボールに追いつくために跳んでおり、フランス人FWがペナルティキックを蹴った瞬間、バルトラはまだエリア内のピッチに触れていなかった、つまり依然として空中にいた、と伝えた。

ここにこそ、この場面の決定的なポイントがある。跳躍中に選手がペナルティエリア上空にいるというだけでは、キック実行時に影響を及ぼす侵入の反則を犯したことに必ずしもならないからだ。そして何より重要なのは、バルトラはバジェスがボールを止めた後に対応することはできたものの、シュートの瞬間には両足をエリア内に着地させていなかったという点だ。

したがって、この場面は一見すると疑わしく映ったものの、このディテールがペナルティキックをやり直すという主張を大きく弱め、やり直さないという主審の判定に論理的な説明を与えている。

エムバペのキックは、レアル・マドリードにとって試合を救う最後の機会の一つだった。フランス人はバジェスの好守を前に90＋5分にキックを外し、ベティスは1－0のリードを守り抜いて、王者クラブに今季初黒星を与えた。