ポルトガル、アルゼンチン、フランス、ブラジルの代表チームを率いるクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオールの4人が、2026年ワールドカップを前に、一堂に会するという珍しい光景が見られた。この大会では、これら4カ国が優勝を争うことになる。

デンマークのレゴ社は、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップに向けて、同社の新製品シリーズを宣伝するため、この4人のスター選手を起用した広告動画を公開した。

5月1日から、ファンはこれら4人のスターたちのレゴモデルを、ブロックを一つずつ組み立てて作ることができるようになる。

同社の公式声明の中で、エムバペはこのパートナーシップへの喜びを次のように語った。「サッカーは、大きな夢を持ち、常に自分の限界に挑戦することを教えてくれました。このレゴのコレクションは私の物語の一部を語っていますが、何よりも、このスポーツを唯一無二のものにしているエネルギーと創造性を反映しています。」

さらに、レアル・マドリードのスター選手は次のように付け加えた。「これは私のキャリアと情熱を分かち合う手段です。もしこれが、若者たちに自分の夢を信じ、創造性を楽しむようインスピレーションを与えることができれば、それは真の勝利と言えるでしょう」。

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