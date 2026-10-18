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ライブ
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP
翻訳者：

動画:あなたが判定を下す――アルダ・ギュレルはレアル・マドリーの先制点を決める前、退場を免れていたのか?

レアル・マドリー 対 セビージャ
レアル・マドリー
セビージャ
ラ・リーガ
アルダ・ギュレル
スペイン
トルコ

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スペイン・ラ・リーガ第9節のレアル・マドリード対セビージャの一戦は、トルコ代表MFアルダ・ギュレルによる衝撃的な場面をめぐり、審判の判定に大きな議論が巻き起こった。24分、ギュレルがセビージャのペケ・フェルナンデスに肘打ちを見舞い、レッドカードに相当するかどうかをめぐって疑問の声が上がったが、そのわずか5分後に同選手が先制点を記録した。

事の発端は、レアル・マドリードのカウンター攻撃の際にペケ・フェルナンデスがギュレルのユニフォームを引っ張ったことだった。これに対しトルコ代表MFは肘打ちで応じ、相手選手はピッチに倒れ込んだ。この場面はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による確認対象となり、レッドカード提示の可能性が精査された。

約3分間にわたる確認の末、主審はギュレルにレッドカードを提示せず、イエローカードによる警告すらないままプレーが再開された。この判断により、肘打ちが退場に値する乱暴な行為のレベルに達していたのかという疑問が呈されることとなった。

議論はさらに激しさを増した。ギュレルが29分、つまり問題の場面からわずか5分後にレアル・マドリードの先制点を決めたためだ。選手が退場に値したかどうかについての評価が分かれる中、この場面はより一層の注目を集めることになった。

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