フォウジ・ラクジャ（モロッコサッカー連盟会長）は、FIFA（国際サッカー連盟）が発表する代表チームランキングの首位をめぐって、アトラスの獅子（モロッコ代表）がフランス代表と競い合うことを目指していると明らかにした。2026年ワールドカップ開幕の約2か月前のことだ。

ラクジャはフランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロとの会見で、「今日の新しい出来事はフランス連盟会長が حضورしていることだ。フランス代表がFIFAランキング首位に立ったことを祝福する。今、フランス代表は1位だ」と述べた。

そして笑いながら「ここモロッコでは、それほど時間はかからない。我々は競い合い、ランキング上位の座を狙う」と付け加え、会場の笑いを誘った。

これは、2030年ワールドカップに向けた準備の検討と、両国間のサッカー協力の強化を目的に、ラクジャとディアロが参加したイベントでの発言である。

フランス代表はスペイン代表を抜いて「FIFA」ランキング首位を奪取。一方、モロッコ代表は8位につけており、トップ10に入る唯一のアラブ勢となっている。

フランス代表が首位に立ったのは、3月の代表活動期間にブラジルとコロンビアに勝利したためであり、スペイン代表はエジプト代表とまさかのスコアレスドローに終わったことで順位を落とした。

モロッコ代表は、前回カタールで開催された大会で、アラブ勢として史上初めてワールドカップの準決勝に進出するという歴史的快挙を成し遂げていた。

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