バルセロナのハンジ・フリック監督が、明日土曜日に予定されているスペインリーグのセビージャ戦を前に、いくつかのテーマについて語った。その筆頭が、純粋なストライカーのポジションでラフィーニャが担う新たな役割であり、あわせてカリム・アデイェミとチームへの適応の速さを称賛した。

バルセロナは6試合を全勝で終え、勝ち点18で首位に立った状態で、アウェーでのセビージャ戦に臨む。

ラフィーニャがバルセロナのプレスを牽引

「9番」のストライカーとしてのラフィーニャについての見解を、フリックはこう語った。「過去2シーズンを振り返れば、我々は常に9番のストライカーからプレスの作業を始めていたことがわかるだろう。ラフィーニャはその飢え、その意欲、そして我々が望む形でプレスを開始するために必要なメンタリティを備えている」。

金曜日の本日行われた記者会見で、彼はさらにこう付け加えた。この発言は「アス」紙が取り上げたものだ。「彼は攻撃面で優れたレベルを見せるだけでなく、守備面でも素晴らしいプレーをする。ラフィーニャはプレスの作業を始める選手であり、チームのキャプテンとして、彼が全員の先頭に立ち、他の選手たちが彼に続くのだ」。

フリックは今シーズンの開幕から、ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの退団、ガブリエル・ジェズスの合流の遅れ、そして昨夏に前線補強の第一の目標だったフリアン・アルバレスの獲得失敗を受けて、ラフィーニャをセンターフォワードのポジションで起用してきた。

しかしラフィーニャはこのポジションで力強く輝きを放ち、これまでに6試合で9得点を挙げ、得点ランキングの首位に立っている。

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「バルセロナのスターに100%賭ける」

バルセロナの監督は新加入のカリム・アデイェミにも触れ、このドイツ人選手が備える卓越したスピードを称賛したが、これまで自身が指導した中で最も速い選手だと表現することには慎重な姿勢を見せた。

フリックはこう語った。「彼は非常に速いが、私が指導してきたすべての選手の中で最も速いかどうかはわからない。アルフォンソ・デイヴィスも同様のスピードを備えている」。

そしてロッカールーム内でのアデイェミの人柄について、彼はこう付け加えた。「彼は良い若者であり、素晴らしい人物で、ロッカールーム内で大きな尊敬を得ている。みんな彼のことが大好きだし、試合での彼のレベルが物事をより容易にしてくれる」。

フリックは、アデイェミのバルセロナへの移籍が選手にとって適切なタイミングで訪れたものだと説明し、こう述べた。「彼はドイツで最良の時期を過ごしていなかったと思う。だからこそ、環境を変えて別の国に移ることは彼にとってより良いことだった」。

バルセロナの監督は、こう語って話を締めくくった。「彼が我々を選んでくれて、私はとても嬉しい。彼に信頼を与えるし、カリムに100%賭ける。水曜日に見せたような試合をもっと見られるだろう」。

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