マンチェスター・シティが、ポルトガルのポルトを相手にアウェイで2－0の貴重かつ順当な勝利を収めた。火曜夜にエスタディオ・ド・ドラゴンで行われたこの一戦は、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節にあたるものだった。

試合は両者が慎重な立ち上がりを見せ、静かな展開が15分まで続いた。この時間帯にポルトが左サイドからガブリエル・ベガが仕掛けて意表を突き、ペナルティエリア内でボールを受けてグラウンダーのシュートを放ったが、GKジャンルイジ・ドンナルンマが見事なセーブで防ぎ、その後、主審はオフサイドの判定を示した。シティはすぐに反撃し、アントワーヌ・セメンヨがエリア外から強烈なシュートを放ったが、GKディオゴ・コスタがしっかりとキャッチした。

シティは徐々に主導権を握り、21分には先制のチャンスを迎えた。フィル・フォーデンが左サイドから抜け出し、精度の高いクロスを送ると、アーリング・ハーランドが競り勝って強烈なヘディングシュートを放ったが、コスタがコーナーキックに逃れた。このノルウェー人スターは27分にも再びゴールを脅かし、別のヘディングシュートを放ったがクロスバーの上を越えた。

イングランド勢の攻勢は続いた。29分にはフォーデンが決定的な得点機を逃した。リヤド・シェルキの見事なスルーパスがフォーデンをペナルティエリア内でフリーにしたが、彼のグラウンダーのシュートはコスタが待ち構えていた。

32分、このポルトガル人GKはさらに好プレーを見せ、シティから確実な得点を二度にわたって奪い取った。グラウンダーのクロスに詰めたハーランドの強烈なシュートを防ぎ、そのこぼれ球に反応したシェルキが再びシュートを放ったが、コスタが巧みに阻止した。

後半の立ち上がり、シティは早い時間にゴールをこじ開けることに成功した。ちょうど47分、エンソ・フェルナンデスの精度の高いクロスにハーランドが競り勝ち、放ったヘディングシュートはポストに当たってからゴールに吸い込まれ、アウェイチームの1点目となる先制点を告げた。

ポルトは同点を目指した。57分にはアラン・ヴァレラがエリアの手前から危険な曲がるシュートを放ったが、わずかにポストの脇をそれた。続く62分にもウィリアン・ゴメスのグラウンダーのシュートがまたしてもポストをかすめた。

66分にはドンナルンマがクリアミスから自チームに大きな代償を払わせるところだった。ボールはゴメスに当たってポストの脇を通過した。86分にはヌリがエリアの手前から強烈なシュートを放ったが、わずかにポストの脇をそれた。

そしてハーランドがアディショナルタイムにポルトへとどめの一撃を放った。エリア内でヌリのパスに詰め、グラウンダーのシュートを直接ゴールに突き刺した。試合はシティの2－0での勝利で幕を閉じた。

この大陸間での勝利により、マンチェスター・シティは早くも次戦へと目を向ける。来たる日曜、オールド・トラッフォードで隣人マンチェスター・ユナイテッドと激突する注目の「ダービー」だ。エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、プレミアリーグ開幕から3連勝を飾って全勝を維持しており、力強い戦いぶりを続けることを目指している。