トルコのフェネルバフチェが、イングランドのリバプールを迎えた一戦でスリリングな勝利を収めた。ホームチームは水曜日、トルコ・イスタンブールのチョバンスタジアムで行われたチャンピオンズリーグ第4節で、1－2とリードされていた状況からわずか6分間で3－2へと試合をひっくり返した。

この結果により、リバプールは勝ち点を9のまま止め、順位表では5位となった。一方フェネルバフチェは勝ち点を5に伸ばし、19位につけた。

25分、リバプールが先制点を奪った。イングランドの若手選手トレイ・ニョニの強烈なシュートはフェネルバフチェの選手に当たってコースが変わり、ネットを揺らした。

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それからわずか4分後、元マンチェスター・ユナイテッドの選手メイソン・グリーンウッドが同じような形で同点ゴールを決めた。彼が放った直接フリーキックは壁に当たり、GKアリソン・ベッカーの逆を突いて、29分にスコアは1－1となった。

イングランドのチームは前半、大きくボールを支配し、ポゼッション率は69％に達した。対するフェネルバフチェは31％だった。

しかしゴールへの試みはほぼ互角で、リバプールは9本のシュートを放ち、うち1本はクロスバーとポストの間に当たった。一方ホームチームは8本のシュートを放ち、うち2本は枠内だった。

後半、イングランドのチームは強く攻め込み、69分にアレクサンデル・イサクがリバプールの2点目を決めた。だがフェネルバフチェは素早く反撃し、73分と79分に、それぞれアーチー・ブラウンとフェダト・ムリキによって2得点を挙げた。

リバプールは試合の残り時間、結果を取り戻そうと激しく攻めたが、トルコの守備陣が立ちはだかり、フェネルバフチェが3－2で勝利を収めた。