トルコのフェネルバフチェが、イングランドのリバプールを迎えた一戦で劇的な勝利を収めた。ホームチームは水曜日、トルコ・イスタンブールのシュクリュ・サラジオール競技場で行われたチャンピオンズリーグ第4節で、1－2とリードを許した状況から6分間で3－2へと逆転した。

この結果により、リバプールは勝ち点9のまま足踏みし、順位表で5位にとどまった。一方、フェネルバフチェは勝ち点を5に伸ばし、19位に浮上した。

25分、リバプールが先制。イングランドの若手選手トレイ・ニョニの強烈なシュートがフェネルバフチェの選手に当たってコースを変え、ネットを揺らした。

それからわずか4分後、元マンチェスター・ユナイテッドの選手メイソン・グリーンウッドが同じような形でトルコのチームに同点ゴールをもたらした。直接フリーキックが壁に当たってGKアリソン・ベッカーの逆を突き、29分にスコアは1－1となった。

前半はイングランドのチームが大きくボールを支配し、ポゼッション率は69％に達した。対するフェネルバフチェは31％だった。

しかし、ゴールへの試みはほぼ互角で、リバプールは9本シュートを放ち、うち1本はクロスバーとポストの間を捉えた。一方、ホームチームは8本のシュートを放ち、うち2本が枠内だった。

後半、イングランドのチームが強く攻め込み、69分にアレクサンデル・イサクがリバプールの2点目を決めた。しかし、フェネルバフチェは73分と79分にアーチー・ブラウンとヴェダト・ムリキがそれぞれゴールを決め、素早く2点を奪い返した。

リバプールは試合終了までの残り時間、同点に追いつこうと懸命に試みたが、トルコの守備陣が立ちはだかり、フェネルバフチェが3－2で勝利を収めた。