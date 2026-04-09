動きが活発化…リヴァプールがモハメド・サラーの後継者を追う

今シーズン限りでモハメド・サラーがリヴァプールを離れる見通しとなり、チームは過渡期へ。今後数年間、左右の翼を任せる新星の育成が急務だ。

エジプトのスターはクラブのレジェンドだが、彼の去就は左右の攻撃陣に新戦力導入の機会をもたらす。

すでに後継候補の探索を開始しており、チームに刺激をもたらす若手選手に注目している。

ドイツ『ビルト』紙は、ホッフェンハイムのコートジボワール代表FWバズマナ・トゥーレ（20）を候補の一人と報じた。

同紙によると、リヴァプールはほぼ毎週のように左利きの彼をチェックし、スカウトが試合を頻繁に視察。エヴァートン・スタジアムで行われたコートジボワール代表対スコットランド代表戦（1-0）も含まれる。

移籍金は約4000万ユーロと報じられており、市場価格としては妥当との見方だ。

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同選手はホッフェンハイムと2029年までの契約で違約金条項なし。移籍にはクラブとの直接交渉が必要だ。

リヴァプールはトーレ獲得により、フロリアン・ヴェルツ（22歳）ら若き才能とともに攻撃陣を強化し、新世代を牽引する技術と創造性をチームに注入する。