動きが始まった…レアル・マドリードが大型移籍へ

レアル・マドリードは、新監督ジョゼ・モウリーニョの意向を受け、今夏の移籍市場で注目の取引を進めるため、具体的な動きを開始した。

スペイン紙「AS」によると、クラブはイブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、デンゼル・ドムフリーズに続くDF補強として、インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得へ交渉を開始した。

同紙は、モウリーニョ監督が依然として新たなセンターバックを求めていると強調。これを受け、首脳陣は27歳のイタリア人DF獲得へ動き出した。彼は「サンティアゴ・ベルナベウ」で最も欲しい選手の一人とされる。

両クラブの良好な関係が交渉を後押しすると見込まれる。インテルはレアル・マドリードの関心を把握しており、バストーニ本人も今夏の新天地を希望している。

『AS』紙によると、インテルは昨季バストーニに去就を検討する許可を与え、同選手はバルセロナと交渉したが移籍は成立しなかった。しかし、モウリーニョの復帰で状況は一変した。

同紙によると、イタリア代表DFバストーニはレアル・マドリード移籍を最優先とし、他クラブとの交渉を中断して両クラブの話し合いが進むのを待っているという。

ただしアス紙は、レアルがすぐに合意できるわけではないと指摘する。バストーニを獲得するには、ロースター枠と財政のバランス確保のため、複数選手の放出が前提となるからだ。

ドイツ人DFニコ・シュロッターベックの負傷で補強候補が再検討され、バストーニが最有力となった。

同紙は、両クラブの交渉は継続中で、バストーニ獲得は実行段階に入ったものの、最終合意にはまだ時間がかかるだろうと結んでいる。