76歳のライフ氏は『Bild』紙にそう語った。きっかけとなったのは、このMFがネーションズリーグでオランダ、ギリシャと対戦した2試合でのパフォーマンス、そして木曜日のセルビア戦でのドイツ代表の2-0の勝利だった。この試合ではキミッヒが欠場していた。

「彼は、いわば“助けたがり症候群”のようなタイプだ。ピッチの上でも外でもね」とライフ氏は語り、キミッヒを指してこう続けた。「以前は、まるでコマのように走り回っていた時期があった。何もかも解決しようとして、あらゆる場所に顔を出していた。それはバイエルンでも代表でも、実際にはまったく助けになっていなかった」。そして、これは批判として受け取ってほしいという意図で話していることも明確にした。

オランダとの1-1の引き分け、そしてギリシャに0-1で敗れた後、新たに代表監督に就任したユルゲン・クロップは、セルビア戦でアンカーの位置にアレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフを起用し、キミッヒを外した。クロップ監督がネーションズリーグの一戦を前に認めたところによると、キミッヒ本人は「1回、2回、3回、5回、10回」と出場させてほしいと頼んでいたが、それでもクロップは自身の決断を変えなかった。

なぜユルゲン・クロップはキミッヒを起用しなかったのか？

指揮官は、キミッヒのような重要な選手が1人欠けた場合に、チームがどのような戦いを見せるかを試したかった。「サッカーは一定でなければならない。先発メンバーはそうはいかない。主な理由は選手が負傷するからだ」と、セルビア戦後に説明した。

31歳のキミッヒは、2024年にDFBチームでイルカイ・ギュンドアンからキャプテンマークを引き継いだ。このMFは2016年5月にドイツA代表デビューを果たし、それ以来116試合に出場して10得点を記録している。